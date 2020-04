BNNVARA wilde geen nieuw seizoen van De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld meer maken, maar PowNed blies het programma, dat nu De Gevaarlijkste Wegen heet, nieuw leven in. Zondagavond is de eerste aflevering te zien op NPO3.

Vanaf 21.20 uur zien we hoe cabaretier Guido Weijers en actrice Abbey Hoes het Swatgebergte en de Baviaanskloof in Zuid-Afrika trotseren. Hoes over haar deelname: "Ik heb zoveel vette dieren gezien. Ik dacht dat ik gek werd. Volgens mij zit ik voornamelijk gillend en kirrend achter het stuur."

Powned lijkt niet aan de oude formule van BNNVARA te hebben gesleuteld. Elke aflevering stappen twee bekende Nederlanders bij elkaar in de auto en verkennen ze gevaarlijke, minder bekende routes over de hele wereld. Onderweg ontstaan persoonlijke gesprekken, terwijl de kijker ook meteen een stuk geschiedenis meekrijgt over de wegen, landen en gebieden.

Naast Guido Weijers en Abbey Hoes zullen er de komende weken meer koppels avontuurlijke ritten maken. Zo duiken ook Famke Louise en Ryanne van Dorst samen de auto in. Bekijk hier de hele lijst met deelnemers.

De Gevaarlijkste Wegen is elke zondag om 21:20 uur te zien op NPO3.