De poppodia blijven voorlopig nog wel even dicht. Daarom zetten verschillende artiesten livestreams op zodat het publiek toch nog kan genieten van hun muziek. Deze week zijn optredens van onder anderen Willie Wartaal, Thijs Boontjes en meer artiesten te zien.

Willie Wartaal vanuit Paradiso

Jeugd Van Tegenwoordig-rapper Willie Wartaal treedt donderdag op in de lege zaal van poptempel Paradiso. Vorige maand bracht hij zijn eerste soloalbum Enkelbangers uit. De titel is een knipoog naar een ongeluk dat de rapper twee jaar geleden kreeg: tijdens een optreden in Oldenzaal viel Willie van het podium en brak hij zijn enkel. Daarnaast bevat het album enkel 'bangers', belooft de rapper.

Wanneer: donderdag 30 april om 14.00 uur

Hier is de livestream te bekijken

Thijs Boontjes vanuit Paradiso

Thijs Boontjes begon als pianist in de band van onder andere Douwe Bob en Anouk, maar staat sinds 2015 zelf in de spotlight met zijn Dans- en Showorkest. Rocknummer Alleen Naar de Kermis werd een hit. Op Koningsdag komt hij vanuit Paradiso naar je woonkamer.

Wanneer: maandag 27 april om 14.00 uur

Hier is de livestream te bekijken

KT Tunstall voor de Royal Albert Hall

De Royal Albert Hall organiseert een livestreamconcertserie genaamd de Royal Albert Home Sessions. Singer-songwriter KT Tunstall, bekend van hits zoals Suddenly I See en Black Horse and the Cherry Tree, speelt donderdag live vanuit haar huis.

Wanneer: donderdag 30 april om 21.15 uur

Hier is de livestream te bekijken

Rosanne Philippens vanuit het Concertgebouw

De Empty Concertgebouw Sessions zijn niet live, maar daarom niet minder mooi. Klassiek violiste Rosanne Philippens speelde twee jaar geleden ook al eens voor de camera's van het Concertgebouw. Dit wordt de eerste keer dat ze het helemaal zonder publiek doet.

Wanneer: woensdag 29 april om 12.30 uur

Hier is de livestream te bekijken

Tigre Blanco vanuit de Effenaar

De Eindhovense band Tigre Blanco was op weg naar Spanje om een nieuw album op te nemen toen ze vanwege het coronavirus rechtsomkeert moesten maken. De groep omschrijft hun repertoire als 'Tarantino-muziek'. Ze combineren americana met invloeden van soul, gypsy, Spaanse muziek en filmmuziek.

Wanneer: woensdag 29 april om 21.00 uur

Hier is de livestream te bekijken

Norah Jane vanuit De Meester

Zangeres Norah Jane kroonde zich in 2017 tot de jongste winnares van muziekwedstrijd Flavourland. Ze maakt dromerige popliedjes die ideaal zijn voor een luie zondag. Zaterdag treedt ze op vanuit het Almeerse poppodium De Meester.