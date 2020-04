Streamingdiensten breiden het aanbod regelmatig uit. Naast Netflix en Videoland, blijven ook andere aanbieders zich vernieuwen. Bekijk hieronder wat er in mei verschijnt op Ziggo, Disney+, Pathé Thuis en Amazon Prime.

Ziggo

4 mei: Billions - seizoen 5

Billions gaat over openbaar aanklager Chuck Rhoades, gespeeld door Paul Giamatti, die zich vastbijt in een zaak tegen de louche belegger Bobby Axelrod, een rol van Damian Lewis. Axelrod overleefde als enige van zijn beleggingskantoor de aanslagen op 11 september 2001. Als risicobelegger zoekt hij de randen op van de wet op, waarbij hij regelmatig in aanvaring komt met Rhoades.

6 mei: In Therapie - seizoen 1 en 2

De Nederlandse serie In Therapie gaat over psychotherapeut Paul Westervoort (Jacob Derwig), die kampt met huwelijksproblemen en een dochter die hij nauwelijks spreekt. In zijn spreekkamer ontvangt hij intussen uiteenlopende mensen, die ieder met hun eigen problemen zitten. Veel grote Nederlandse acteurs hadden rollen in deze dramaserie, zoals Carice van Houten, Kim van Kooten, Halina Reijn, Peter Blok en Monic Hendrickx.

11 mei: I Know This Much Is True - seizoen 1

Mark Ruffalo speelt een dubbelrol in I Know This Much Is True. De HBO-serie, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Wally Lamb, vertelt het verhaal van identieke tweelingbroers die hun familie amper bij elkaar kunnen houden. Een van hen heeft last van ernstige mentale problemen.

20 mei: Cardinal - seizoen 4

In een slaperig Canadees stadje vinden gruwelijke moorden plaats. John Cardinal keert na tien jaar terug naar zijn geboorteplaats om de dood van een tiener te onderzoeken. Samen met partner Lisa DeLorme komt hij achter de duistere waarheid.

Bekijk hier het volledige aanbod van Ziggo Movies & Series XL.

Pathé Thuis



8 mei: Charlie's Angels

Twintig jaar nadat Cameron Diaz, Lucy Liu en Drew Barrymore in de rollen kropen van dit bekende spionnenteam, is het de beurt aan een nieuwe lichting actrices. Ditmaal vliegen Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska de wereld rond om af te rekenen met gevaarlijke schurken.

22 mei: Bad Boys for Life

Ook Will Smith en Martin Lawrence zijn terug van weggeweest met Bad Boys for Life. Het derde deel uit de actiereeks werd geregisseerd door de Belgische filmmakers Adil el Arbi en Bilall Fallah. Met een wereldwijde opbrengst van ruim 419 miljoen dollar (388 miljoen euro) is deze nieuwe actiecomedy de best verdienende film van 2020 tot nu toe. Een vierde deel is inmiddels bevestigd.

Bekijk hier het volledige aanbod van Pathé Thuis.

Disney+



1 mei: Prop Culture: Iconic Art of the Movies

Dan Lanigan is niet alleen filmhistoricus, maar ook een verzamelaar van rekwisieten. In de documentaireserie Prop Culture stapt hij in de Disney-kluis, om te bekijken hoe de beroemde 'movieprops' er tegenwoordig bij liggen. Van de kleding van Jack Sparrow tot de tas van Mary Poppins: een geschiedenislesje voor de echte filmfanaten.

4 mei: Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian

Bij de lancering van het nieuwe platform zette Disney+ zich direct op de kaart met The Mandalorian. Deze documentaire geeft een blik achter de schermen van het maakproces. Naast bedenker Jon Favreau komen de acteurs uit de serie aan het woord. En we krijgen meer te zien van publiekslieveling Baby Yoda.

16 mei: Maleficent 2: Mistress of Evil

Angelina Jolie's tweede avontuur als de Disney-schurk Maleficent verschijnt in mei op Disney+. Maleficent en peetdochter Aurora moeten hun relatie opnieuw op de proef stellen door naderende huwelijken en kwaadaardige familieleden. Een verfrissende visie op het klassieke verhaal van Doornroosje.

Bekijk hier het volledige aanbod van Disney+.

Amazon Prime

1 mei: Upload

Van de schrijver van The Office komt een nieuwe comedyserie, die ditmaal over het virtuele hiernamaals gaat. Wanneer hoofdpersoon Nathan na een auto-ongeluk op sterven ligt, wordt zijn bewustzijn in het ziekenhuis overgezet naar de computer. Hij ontwaakt in Lakeview, een digitaal vakantieoord waar mensen hun hiernamaals kunnen vieren. Maar Nathan stuit op veel tegenvallers en vervelende regeltjes.

22 mei: Homecoming - seizoen 2

Het tweede seizoen van Homecoming schiet meteen uit de startblokken met een nieuw mysterie. Janelle Monáe speelt de hoofdrol en wordt wakker in een roeiboot, midden op een groot meer. Ze heeft geen idee hoe ze daar is gekomen of wie ze is. Alle aanwijzingen komen uit bij de mysterieuze Geist Group.

Bekijk hier het volledige aanbod van Amazon Prime Video.