Er kleeft magie aan voorlezen. Waar komt die vandaan? En hoe trek je je kinderen de sfeer van een verhaal in? NU.nl vroeg het aan Sander de Heer, die naast acteur een veelgevraagd inspreker van luisterboeken is.

Je spreekt zowel volwassen boeken als kinderverhalen in. Vergen die doelgroepen een verschillende aanpak?

"Eigenlijk pak je het per boek anders aan. Je werk staat altijd in dienst van de schrijver. Het gaat niet om mij, maar om het verhaal. En dat is altijd weer anders qua toon."

"In het geval van kinderboeken zijn verhalen vaak wat grotesker, met veel karikaturen, groter dan het leven. Costa Banana van Jozua Douglas gaat bijvoorbeeld over een denkbeeldige dictatuur in de Caraïben. Volstrekt over de top. Er zitten twee normale kinderen in, maar ook een mallotig, zelfingenomen dictatortje. Als je dat heel gewoontjes zou voorlezen, zou het veel minder leuk zijn."

Hoe bereid je je voor? Ik neem aan dat je het boek eerst van voor tot achter moet kennen.

"Nee, dat wil ik juist liever niet. Ik heb al redelijk snel gemerkt dat je zelf niet te veel voorkennis moet hebben. Zeker bij spannende boeken. Als ik bijvoorbeeld al weet wie het gedaan heeft, is het moeilijk om jezelf niet te verraden."

Sander de Heer in de studio van audioboekproducent Thinium. (Foto: Thinium)

Voor ouders thuis is zo'n aanpak waarschijnlijk ook laagdrempeliger.

"En op bed met twee kinderen onder je armen mag je natuurlijk ook gewoon fouten maken. Je hoeft het veel minder serieus te nemen dan dat ik het doe. Om foutjes kun je samen weer lachen. Maar in wezen gaat het over hetzelfde. Het mooiste en leukste wat je kunt bereiken met voorlezen, is dat je met elkaar een reis maakt. Bij een goed boek maak je altijd een reis. Door een vreemd land of door iemands hoofd, het kan allemaal."

Is dat dan ook meteen het voordeel van voorgelezen worden ten opzichte van zelf lezen?

"Ja, dat vind ik wel. Voor lezers kan het soms lastig zijn om zelf de passende toon te vinden. Sommige voorlezers houden van een objectieve, journalistieke aanpak, maar ik ben zelf echt van dat inkleuren. Ik hou ervan om mensen langzaam maar zeker mee te trekken, zodat ze hun eigen wereld vergeten."

Hoe doe je dat?

"Het heeft veel te maken met intimiteit. Je kunt bijvoorbeeld heel goed gebruikmaken van een zachte stem. In een theater werkt dat ook zo. Je kunt keihard schreeuwen zodat je de achterste rijen bereikt, of je gaat fluisteren zodat je het publiek naar je toe trekt. Daar kun je ontzettend veel spanning uit halen. Ik zie voorlezen daarnaast ook als muziek maken met alineaatjes en hoofdstukjes. Ritme, tempo en melodie zijn heel bepalend."

Heb je nog een laatste tip voor de voorlezers thuis?

"Ik ben tot nu toe vrij technisch geweest natuurlijk. Op bed met je kinderen kun je dat allemaal loslaten. Mijn allerbelangrijkste advies: heb er zelf oneindig veel plezier in. Wees als een kind. Laat je verbazen, doe alles wat er in je opkomt. Fluisteren, stemmetjes verzinnen, krijsen; probeer het maar lekker uit. Dat is het leukste wat er is."