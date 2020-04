Na in 2019 succes te hebben gehad met de tragikomische serie After Life, is Ricky Gervais vanaf vrijdag terug met een vervolg op Netflix. Een korte vooruitblik op het tweede seizoen.

In After Life is Gervais te zien als Tony, die na de dood van zijn vrouw in het eerste seizoen veranderde in een alleshater. Ook in het vervolg rouwt hij nog altijd om haar, maar de verbeten cynicus is intussen wel aanmerkelijk opgeknapt.

Tony besluit iets terug te doen voor zijn vrienden. De mensen die hem in het vorige seizoen constant bleven steunen, ondanks zijn deprimerende en pessimistische houding, verdienen nu ook zelf hulp en vriendschap.

107 Video Trailer van After Life 2

Gervais schreef en regisseerde de serie ook

Gervais speelt niet alleen hoofdpersoon Tony, maar schreef en regisseerde After Life ook zelf. Het eerste seizoen had nog een zwartgallige insteek. De hoofdpersoon overwoog zelfmoord te plegen, maar besloot in plaats daarvan om het leven van anderen zo moeilijk mogelijk te maken.

Door de hulp van zijn vrienden lijkt Tony inmiddels te zijn bijgedraaid, hoewel zijn botte houding nog zeker niet helemaal is verdwenen.

Superguide stelde onlangs een overzicht van topseries op Netflix samen. Bekijk het hier.