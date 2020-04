Lachen is gezond, zeggen ze. Maar is dat wel wetenschappelijk bewezen? En lachen we nog wel genoeg in deze onzekere tijden? Zes vragen aan dr. Sibe Doosje, die als lachonderzoeker en humorspecialist verbonden is aan de Universiteit Utrecht.

Is lachen gezond?

"In onderzoek naar lachen en gezondheid is inderdaad aangetoond dat lachen beperkte gezondheidsvoordelen heeft. Als we lachen, wordt er meer endorfine aangemaakt in het brein, een stofje dat ook wel plezier- of gelukshormoon wordt genoemd. Er zijn ook studies die een verband aantonen tussen lachen en een verbeterd immuunsysteem. Dit waren allemaal kleine studies."

Dus het bewijs is niet overweldigend?

"Nee. Volgens een andere studie gaat lachen samen met minder pijn: proefpersonen die lachen en/of plezier hebben, hebben een hogere pijngrens. Maar in latere studies is het nooit gelukt het verband opnieuw aan te tonen. Een direct verband is dan ook moeilijk te leggen."

Waarom is dat zo moeilijk?

"Endorfines vallen niet goed te meten. Bovendien is het lastig om de een-op-een relatie tussen lachen en gezondheid aan te tonen, omdat lachen door verschillende dingen wordt getriggerd."

"De kans op lachen is bijvoorbeeld vele malen groter wanneer je in gezelschap verkeert dan wanneer je in je eentje op de bank zit. Van sociaal contact weten we dat het de gezondheid bevordert. Het gezondheidsbevorderende effect kan dus ook in het sociale aspect zitten."

Over het sociale aspect gesproken: lachen we nog wel genoeg nu we in ons eentje op de bank zitten?

"Je zou misschien denken van niet. We zitten thuis, maken ons zorgen, voor sommige mensen heeft de coronacrisis grote invloed op hun geluksniveau. In negatieve zin. Toch zie je dat er ook veel gelachen wordt. Dat mechanisme treedt altijd in werking in crises: juíst nu wenden we humor aan om de negativiteit te bestrijden."

"Je ziet het overal: in de krant, op sociale media en via mail en smartphones delen we grappen over de crisis. In die zin hebben humor en lachen wel degelijk effect op onze gezondheid. Alleen niet direct op onze fysieke gezondheid."

Op welke vormen van gezondheid heeft het dán effect?

"Humor is onderdeel van het zelfbeschermingsmechanisme van de mens. Een manier om psychologisch én maatschappelijk gezond te blijven. Zelfs in de meest verschrikkelijke omstandigheden - in concentratiekampen of in de Syrische burgeroorlog - maken mensen grappen. Humor verbroedert. Het verbindt ons met elkaar. Dat hebben we nodig."

En wat doet lachen voor de psychische gezondheid?

"Humor relativeert. Het brengt lucht. Het schept ruimte tussen de verschrikkingen die er om ons heen gebeuren en onszelf. Het creëert ruimte om weer even adem te halen."

"Het lollige van humor is: je relativeert de werkelijkheid ermee, maar ontkent die niet. In die zin doet humor hetzelfde als kunst: je hebt een gevoel of een idee over de maatschappij en wilt daaraan uiting geven. Ook een grap raakt mensen op een wezenlijk niveau. Humor is essentieel in tijden van crisis."