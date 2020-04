De vrijmarkt op Koningsdag zal dit jaar in digitale vorm plaatsvinden. Hoe kun je toch stripboeken, vergulden deurklinken en speelgoed scoren?

De zoektocht naar bijzondere items in weilanden met kleedjesmarkten en in overvolle straten verandert dit jaar in speuren achter de computer. Er kan gestruind worden langs digitale kraampjes en kleedjes, bijvoorbeeld op de KiKa Vrijmarkt.

Uit een op vrijdag verschenen onderzoek van veilingwebsite Catawiki onder duizend willekeurig geselecteerde Nederlanders, blijkt dat stripboeken en normale boeken de populairste verzamelobjecten in ons land zijn, gevolgd door munten, postzegels, platen en elektronica.

De oudere generatie verzamelt vooral uit passie en de wens om een collectie op te bouwen, blijkt uit het onderzoek. Jongeren zijn ondernemender en hopen eerder hun spullen weer door te kunnen verkopen. Vrouwen verkopen meer, mannen zijn sneller bereid om veel uit te geven.

“Het schatzoeken naar bijzondere items lijkt wel in ons bloed te zitten.” Frank Pon, verzamelexpert

Een kwart van de respondenten geeft toe dat ze regelmatig hun zolders controleren om te zien of ze iets kostbaars hebben liggen dat ze kunnen verkopen. Meer dan de helft (54 procent) zoekt online naar bijzondere spullen.

"Ik denk dat veel mensen online gaan speuren op Koningsdag", zegt Frank Pon, expert op het gebied van verzamelen bij Catawiki. "De vrijmarkt is voor velen het leukste onderdeel van de dag. Het schatzoeken naar bijzondere items lijkt wel in ons bloed te zitten."

Waar moeten we op letten tijdens onze online zoektocht?

"Kijk goed naar de foto's van de aangeboden spullen", tipt Pon. "Zoom in om te zien of de kwaliteit goed is. Bij verzamelaarsobjecten is dat helemaal belangrijk. Een eerste editie van een Spiderman-stripboek is heel wat meer waard als het amper gelezen is. Vraag aan de verkoper hoe authentiek het object is en of er misschien een aankoopbewijs bij zit."

"Let ook op de beschrijvingen: wordt de afmeting, merk en kleur genoemd? Zo kom je later niet voor verrassingen te staan. Voor de doorverkopers: iets in een originele verpakking levert meer op. Ook gesigneerde edities en eerste edities zijn vaak waardevoller."

Hoe vind je iets bijzonders tussen al die spullen?

"Als je weet wat je zoekt, scheelt dat een hoop. Doe van tevoren wat research online. Verzamel je Pokémon-kaarten? Zoek op welke bijzonder zijn. Ben je op zoek naar spullen om weer door te kopen? Kijk naar wat actueel is: de Gameboy bestaat bijvoorbeeld dertig jaar. Dat is een goede koop. Ook de Marvel Comics zijn in trek."

“Plaats de beste spullen op de voorgrond als je een foto maakt van je kleedje.” Frank Pon, verzamelexpert

"Let ook op het materiaal. We zien dat speelgoed van plastic minder bijzonder en waardevol is dan speelgoed van blik. Kies eerder voor goed materiaal."

Hoe koop je geen kat in de zak?

"Door vragen te stellen aan de koper, weet je wel wat voor vlees je in de kuip hebt. Maak goede afspraken over de transactie. Bespreek of retourneren een optie is, dan verklein je de kans op verrassingen."

Wat zijn uw tips voor de verkopers?

"Het draait om goede foto's van je spullen. Wees transparant, ga geen mankementen verdoezelen door iets te fotoshoppen. Maak de beschrijving uitgebreid en persoonlijk, benoem de belangrijkste kenmerken van het product."

"Plaats de beste spullen op de voorgrond als je een foto maakt van je kleedje. Laat de waardevolle spullen goed zien door er losse foto's van te maken. Hoe meer details, hoe meer je kleedje zal opbrengen."