Door de coronacrisis vinden veel bedrijven het nu te riskant om face to face kennis te maken met hun sollicitanten. In plaats van naar het kantoor te komen, ontmoeten werkzoekenden hun potentiële werkgever nu op beeld. Twee deskundigen geven advies over hoe je een sollicitatie per videogesprek voorbereid.

Door de coronacrisis zit het videobellen enorm in de lift. Zo ziet recruitmentbureau Robert Walters dat nu 90 procent van de sollicitatiegesprekken van de bedrijven waarvoor zij personeel werven via video verloopt. Voor de crisis was dit 10 procent, zegt Stijn Dissen, marketing manager van Robert Walters.

Stel jezelf dus gerust met de gedachte dat een videosollicitatiegesprek voor je potentiële werkgever net zo onwennig voelt als voor jezelf. Maar door die onwennigheid kan het gebeuren dat de werkgever vergeet belangrijke informatie door te geven over het gesprek. "Wij zien bijvoorbeeld wel eens dat ze vergeten te vermelden dat het gesprek in het Engels is", zegt Dissen.

Vraag met wie je het gesprek hebt en wat je daarvoor nodig hebt

Vraag daarom van tevoren met wie je het gesprek voert, wat diens functie in het bedrijf is, of er nog meer mensen aansluiten bij het gesprek, welke software je nodig hebt voor het bellen en of het gaat om een korte kennismaking of een volledig sollicitatiegesprek.

“Kijk niet als een bang konijn in de koplampen.” Sollicitatietrainer Aaltje Vincent

Sollicitatietrainer Aaltje Vincent raadt aan goed te oefenen met het spreken tegen een camera. "Als je een vraag beantwoord, kijk je direct in de lens. Als je de vraag gesteld krijgt, kijk je naar het beeldscherm. Benoem ook wat je aan het doen bent, zoals 'ik moet even nadenken', of 'ik kijk op mijn vragenlijst'. Zo breng je er energie en dynamiek in en kijk je niet als een bang konijn in de koplampen."

Laat je niet in je neusgaten kijken

Vlak voor het gesprek loop je alle techniek na: check of de batterij van je laptop is opgeladen, of je microfoon en camera werken, of je op een plek met veel licht zit en of de achtergrond rustig is. De camera zet je op ooghoogte. "Anders laat je mensen in je neusgaten kijken", zegt Vincent.

“Houd ook in een videogesprek af en toe een kletspraatje” Stijn Dissen, marketing manager Robert Walters

Tijdens het videogesprek mis je de mogelijkheid om elkaar in de ogen te kijken, een stevige handdruk te geven en kort over koetjes en kalfjes te praten onderweg naar de ruimte waar het gesprek plaatsvindt. Dissen raadt aan om ook in een videogesprek tijd te nemen voor zo'n kletspraatje. "Vraag of het bevalt om meer meetings per video te doen of hoe het thuiswerken gaat."

Blijf op je gesprekspartner letten

Omdat de werkgever minder goed je lichaamstaal kan interpreteren, is het bovendien belangrijk om duidelijk te articuleren, voldoende intonatie in je antwoorden te leggen en rust in je verhaal te houden, zegt Dissen. "Het gevaar bestaat dat je te lang doorpraat omdat je de non-verbale signalen van je gesprekspartner minder goed kunt lezen. Blijf de persoon aankijken, laat stiltes vallen en vraag regelmatig of je antwoord duidelijk is."

Vraag ook naar hoe de rest van de sollicitatieprocedure verloopt. "Wat heb jij nodig om voor die baan te kunnen kiezen?", zegt Vincent. "Je kunt het hele sollicitatieproces per videogesprekken doorlopen, maar je moet het ook aangeven als jij het nodig hebt om wél op de werkvloer af te spreken."