Nu er veel digitaal vanuit huis gewerkt wordt, neemt de beeldschermtijd toe. Of je nu wilt of niet: dat scherm staat elke dag aan. Hoe ervaren deze drie werknemers dat?

Hella Soethof (35) Werk: kickbokslerares voor vrouwen

Hoeveel tijd op werk achter beeldscherm: 1 tot 2 uur per dag

Hoeveel tijd nu: 5 tot 6 uur per dag

"Normaal heb ik alleen wat klantencontact met leerlingen en houd ik mijn website bij, nu ben ik volop online bezig. Ik geef kickboksles via Skype en neem ze meteen op, om er een online cursus van te maken. Dat is iets wat ik altijd al wilde doen, maar nu komt het er opeens van."

"Het nadeel is dat ik mijn leerlingen niet goed kan coachen. Lichaamstaal is zo belangrijk. Ik kijk uit naar de fysieke lessen, want dat kun je online niet nabootsen. Ook voel ik me zelf best kwetsbaar, zo voor een scherm."

"Ik organiseer sessies met groepen leerlingen die vragen hebben. Er is veel contact via ons privéaccount op Instagram. Ik denk dat het digitale in de toekomst blijft bestaan naast mijn lessen."

"Het grappige is dat ik meer beweeg nu ik voor een scherm sta, want ik moet alles voordoen. Normaliter loop ik meer rond en coach ik. Ik ga hier dus heel fit uitkomen. Ik ben niet iemand die achterover is gaan leunen. Maar het doet me veel dat de boksschool leeg is, het geeft me rillingen."

Soethof wilde altijd al een online cursus beginnen. (Bron: Eigen foto)

Iris Rutten (19) Werk: loopt stage bij maatpakbedrijf, studeert Ondernemerschap & Retail Management

Hoeveel tijd op werk achter beeldscherm: 4 uur per dag

Hoeveel tijd nu: 8 uur per dag

"De tijd dat ik achter mijn beeldscherm zit, is een stuk meer geworden. Aan het begin vond ik dat lastig, ik kreeg er vierkante ogen van. Maar nu ben ik er aan gewend. Ik leer meer dan ooit over online marketing, maar mis wel mijn andere, actievere taken op het kantoor".

"Ik voel me gezond. Ik heb tussen de middag een half uur pauze, dan ga ik wandelen met mijn hond. Ik ga soms ook met mijn laptop aan de tuintafel zitten werken, dat is een mooi voordeel."

"Toch zie mezelf in de toekomst niet fulltime achter een laptop zitten. Als corona nu niet gaande was, zou ik kiezen voor minder beeldschermwerk. Dan gaat de dag sneller. En ik voel me nuttiger als ik met mijn handen werk en in contact sta met mensen. Dan heb ik eerder het gevoel dat ik echt hard heb gewerkt."

Rutten wandelt in de pauze met haar hond. (Foto: Eigen foto)

Jenny Smit (41) Werk: leraar scheikunde en NLT op het vwo

Hoeveel tijd op werk achter beeldscherm: 2 tot 3 uur per dag

Hoeveel tijd nu: 6 tot 7 uur per dag

"Voor alles wat ik nu doe heb ik een scherm nodig. Ik werk officieel drie dagen in het onderwijs, maar nu heb ik mijn werk verspreid over vijf dagen. Anders had ik in die drie dagen wel tien uur achter mijn scherm gezeten. In de eerste week toen we het online onderwijs moesten opzetten, was dat ook zo."

"Ik maak gebruik van twee schermen. Ik deel één met mijn leerlingen, zodat ik dingen kan aanwijzen. Het gebruik van een scherm vind ik niet zo erg. Ik wil mijn werk goed doen, dus wat nodig is gebruik ik daarvoor. Ik zou op school niet meer zonder de elektronische leeromgeving kunnen. Ook link ik altijd al naar uitlegfilmpjes."

"Ik vind online lessen veel intensiever, de leerlingen ook. Na de meivakantie gaan we meer pauze inlassen, zodat de leraren en de leerlingen schermrust kunnen nemen. Tussen de lessen door sta ik even op om te ontspannen en mijn ogen wat rust te geven. De echte ontspanning komt pas als de dag over is."

In de eerste week zat Smit wel tien uur achter een scherm. (Bron: Eigen foto)