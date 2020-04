Hoe is het om tijdens de coronacrisis in een vol studentenhuis te wonen? Na verwarring onder studenten en vragen van de Landelijke Studentenvakbond kwam opheldering: binnen doen wat je wilt, buiten afstand houden. Hoe gaan deze studenten daar mee om?

Koen van den Akker (20) Woonplaats: Leiden

Woont met: 27 studenten

"Ons huis heeft drie verdiepingen, een grote algemene ruimte en twee keukens. Bijna iedereen is thuis, een paar mensen zijn bij hun ouders. Het is heel gezellig hier, met twintig man is het niet zo snel saai. We houden geen afstand binnen, dat heeft geen zin."

"Onze schoonmaker komt hier momenteel niet, voor zijn eigen veiligheid. Iedereen maakt wel zelf schoon, maar we besteden er geen extra aandacht aan. Dat is gedeeltelijk luiheid, gedeeltelijk het besef dat we het allemaal krijgen als het virus in ons huis is. Wat we wel doen: bij bierpong niet meer uit dezelfde glazen drinken. Daarvoor gebruiken we nu flesjes."

"We hebben zeker regels afgesproken en houden elkaar in de gaten. Romantische partners mogen komen, maar ze mogen niet te lang in de algemene ruimte zijn. Verder laten we geen mensen binnen. Als er iemand langskomt gaan we naar buiten en houden we afstand. Op bezoek gaan bij vrienden wordt niet gewaardeerd."

'Met twintig man is het niet zo snel saai in huis'. (Bron: Eigen foto)

Dorien (22) Woonplaats: Wageningen

Woont met: 4 studenten plus zus

"In het begin hadden we wel vragen en discussie onderling, zoals over bezoek aan ouders. We hebben een keer een uur aan de lijn met elkaar gehangen, toen een huisgenoot bij zijn schoonouders was waar een familielid corona bleek te hebben. Nu zijn we relaxter en nuchter onder de omstandigheden. In Wageningen zijn niet zoveel besmettingen."

“We zijn ons bewust van de risico's, maar we zijn ook allemaal jong en gezond.” Dorien, student

"Drie mensen uit ons huis hebben een relatie met iemand in een ander studentenhuis en die blijven elkaar zien. We bezoeken soms vrienden en familie, voor zover ik weet op 1,5 meter afstand. We zijn ons bewust van de risico's, maar we zijn ook allemaal jong en gezond."

"Kortom: we leven niet heel krampachtig en zijn niet heel strikt. We denken dat het geen zin heeft om in huis afstand te houden, want we gebruiken toch allemaal dezelfde spullen en wc. Ik heb één keer een huisgenoot alle deurklinken zien schoonmaken. Daar bleef het bij."

Het studentenhuis in Wageningen. (Bron: Eigen foto)

Julia de Ruig (22) Woonplaats: Amstelveen

Woont met: 14 studenten, waarvan 9 thuis

"Wij wonen in het studentencomplex Uilenstede, vlakbij Amsterdam. Onze kamers liggen aan weerszijden van een lange gang en aan het eind is een kleine gemeenschappelijke woonkamer met keuken. We houden binnen geen afstand van elkaar, dat is niet goed te doen."

"Eerst was er onduidelijkheid over de richtlijnen. Nu weten we dat we op straat geen huishouden zijn, dus we gaan met niet meer dan twee naar buiten en houden dan afstand. Als je symptomen vertoont, moet je op je kamer blijven."

“We houden elke donderdag een themafeest, natuurlijk zonder mensen uit te nodigen.” Julia de Ruig, student

"We hebben gisteren een huisvergadering gehad, omdat we hoorden dat sommige mensen met vrienden afspraken. Dat vonden anderen weer niet zo fijn. Nu zal dat minder gebeuren, hebben we afgesproken. Niet iedereen is het eens met naar je ouders gaan in het weekend, maar dat kun je moeilijk verbieden."

"We hebben veel bordspellen in huis gehaald, we kijken films samen. En elke donderdagavond houden we een themafeest. Natuurlijk zonder mensen uit te nodigen."

Het studentenhuis in Uilenstede, Amstelveen. (Bron: Eigen foto)