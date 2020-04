Weer een evenement dat er in 2020 heel anders uitziet: Koningsdag. Dit jaar omgedoopt tot Woningsdag door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, want thuisblijven is nog steeds het devies. Toch kun je er samen met de kinderen ook vanuit huis een feestelijke dag van maken. NU.nl geeft zeven tips.

Zing of speel het Wilhelmus mee

Op Koningsdag, maandag 27 april om klokslag 10.00 uur, kan iedereen het Wilhelmus meezingen of meespelen met het Koninklijk Concertgebouworkest. Vanaf het balkon, vanuit het raam, de tuin of deuropening. Het orkest hoopt zo Koningsdag te starten met een groots en positief gebaar van saamhorigheid. Op de website van het Koninklijk Concertgebouworkest is bladmuziek van het volkslied beschikbaar gesteld voor allerlei soorten bezettingen: orkesten, koren, strijkkwartetten en duo's. Ook zijn er melodieën voor diverse instrumenten zoals een saxofoon, gitaar, piano of accordeon.

29 Video Bekijk hier de oproep van het Concertgebouw

Knutsel een kroon

Een van de dingen die je goed kunt doen als je binnen moet blijven is knutselen. Koningsdag is de perfecte dag om samen met je kinderen een mooie kroon te maken, die ze vervolgens de rest van de dag kunnen dragen. Annemieke van mamablog Lady Lemonade laat zien hoe je met gekleurd papier, lijm, een schaar, versiersels, een splitpen en een perforator een prachtige Koningsdagkroon maakt.

Speel Oudhollandse spelletjes

Dit jaar zou de koninklijke familie Koningsdag vieren in Maastricht. Ongetwijfeld had hen daar weer een mooi programma opgewacht, met optredens en wellicht ook weer wat Oudhollandse spelletjes. Dat laatste kun je thuis natuurlijk alsnog samen doen. Maak in huis en in de tuin een spelletjesparcours met ouderwetse spelletjes, zoals zaklopen, koekhappen, spijkerpoepen en ezeltje prik. Zelf deze spelletjes doen is misschien nog wel veel leuker!

130 Video Van zingen tot proosten: Dit wordt gedaan op Koningsdag

Online vrijmarkt

Op verkoopwebsite Marktplaats kun je meedoen met een online vrijmarkt op Koningsdag. Geef je kinderen een klein bedrag om te besteden en ga samen op koopjesjacht. Of verzamel zelf alle spullen die weg mogen en stal ze uit op een kleedje. Maak een foto en deel deze in een advertentie op de VrijMarktplaats. Zet in de omschrijving alle producten op een rij met daarbij de prijs. Houd je bij het ophalen en verkopen van spullen natuurlijk wel aan de richtlijnen van het RIVM. Marktplaats biedt de mogelijkheid om na afloop (een deel) van de kleedjesopbrengst te doneren aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Een verkoopster op de vrijmarkt in het Vondelpark tijdens Koningsdag vorig jaar. (Foto: NU.nl/Alphons Nieuwenhuis)

Grabbelton

Een geliefd vrijmarktonderdeel is de grabbelton. Voor een klein bedrag kunnen kinderen dan grabbelen naar een cadeautje. Zo'n grabbelton kun je thuis natuurlijk makkelijk namaken. Vul een kartonnen doos, een grote pan of een paraplubak met stro of propjes krantenpapier. Pak kleine cadeautjes in (bijvoorbeeld een autootjes, een spinner of een mooie pen) en verstop ze in de grabbelton. Laat je kinderen om de beurt grabbelen naar een cadeautje.

Proosten op de koning

Bereid samen oranje hapjes voor en zet alvast een fles (kinder)bubbels koud. Om 16.00 uur is het namelijk tijd voor de Nationale Toost, een Koningsdagtoost die in heel Nederland tegelijkertijd wordt uitgebracht. Of het nou binnen is, op het balkon of in de voor- of achtertuin, hef samen met je kind(eren) het glas op betere tijden en de gezondheid van iedereen.

Koningsdagfestival en muzikale vrijmarkt

Op Koningsdag draait bijna elk radiostation onder het mom van 'Samen Oranje' de hele dag alleen muziek van Nederlandse artiesten. Radiostation Qmusic zendt op Koningsdag een Koningsdagfestival uit met een line-up van bekende artiesten, zoals Martin Garrix, Ilse DeLange, Nielson, André Hazes Jr. en Racoon. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen zich bij Qmusic opgeven voor een optreden op de radio. Tijdens het optreden wordt in de Qmusic-app met de pet rondgegaan. Daarvan gaat maximaal 50 euro naar de kleine artiest.