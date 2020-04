Hutjemutje hossen in oranje outfits, dat slaan we deze Koningsdag - of Woningsdag - maar even over. Gelukkig hoeven de feestkleren niet aan de wilgen te worden gehangen. Er zijn genoeg (digitale) alternatieven om je op te verheugen.

Klassieker

Het feest kan 's ochtends vroeg al beginnen, vanuit je eigen raam, balkon of tuin. Musici van het Concertgebouw spelen op 27 april om stipt 10.00 uur het Wilhelmus. Ze roepen iedereen op om het volkslied gelijktijdig uit volle borst mee te zingen.

Ben je (hobby)muzikant? Dan kun je de bladmuziek via de website van het Concertgebouw downloaden en met je eigen instrument een muzikale bijdrage leveren. De bladmuziek is voor allerlei soorten bezettingen te downloaden: van blaaskwintet tot koor.

Een bomvolle stad met Oranjefans gaan we dit jaar niet zien. (Foto:123RF)

Festival pakken

Een van de hoogtepunten op festivalgebied is het Kingsday VR Festival. Het virtualrealityevenement speelt zich af op De Dam en wordt uiteraard digitaal bijgewoond. Verwacht van 20.00 tot 23.00 veel muziek en spectaculaire lichtshows. Het wordt digitaal gezien een spannend experiment, want er worden al zo'n 10.000 virtuele aanwezigen verwacht.

Ook het Supersized Kingsday Festival, een van de grootste Koningsdagfestivals van het land, komt met een digitale editie. Vanaf 12.00 kun je het feestgevoel in huis halen met de negen uur durende livestream, vol met optredens.

Radiofeest

De radiozenders laten zich ook niet uit het veld slaan deze Koningsdag. 538 komt met een eigen coronaproof feestje, in plaats van het festijn dat in Breda zou plaatsvinden. Artiesten als Duncan Laurence, Davina Michelle en Tiësto verzorgen de muziek. Radiozender Q-Music bouwt een soortgelijk festijn via de radio, met optredens en een muzikale vrijmarkt.

Digitale kroegentocht

Wie liever in de kroeg te vinden is dan op een massaal festival, heeft ook genoeg opties. Haarlem spant de kroon als het digitale kroegentochten betreft. Met Pasen was het al een groot succes, en met Koningsdag doen ze het gewoon opnieuw. Zeven Haarlemse kroegen bundelen de krachten en bieden online spelletjes aan een virtuele bar aan.

In onder meer Utrecht, Leiden en Delft wordt een soortgelijk arrangement aangeboden: het pilspakket. Inclusief fysieke biertjes, met een inlogcode om een virtuele kroegentocht via Zoom bij te wonen. Alle opbrengsten komen ten goede aan de horeca.

Songfestival op Woningsdag

Het Eurovisie Songfestival gaat dit jaar helaas aan singer-songwriter Jeangu Macrooy voorbij door de virusmaatregelen. Op Koningsdag kun je alsnog genieten van zijn muzikale kwaliteiten. De Surinaamse soulzanger zal dan een speciaal verrassingsoptreden verzorgen. Waar in Nederland, dat is nog geheim. Het optreden zal voor iedereen te volgen via een livestream op de Facebook-pagina van de Staatsloterij.

Balkoningsdag

Heb je al gehoord van Balkoningsdag? De organisatie roept iedereen op om met een versierd balkon, gehuld in oranje outfit, een feestje te bouwen. Om 13.00 zal er afgetrapt worden met een proostmoment, waarna je vanaf je balkonnetje kunt blijven feesten met de buren. De entree is gratis en aanmelden kan via Facebook.

Nationale Toost

En niet te vergeten, op 27 april om 16.00 is de Nationale Toost, georganiseerd door de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV). De Oranjebond wil gezamenlijk het glas heffen, op de gezondheid van iedereen. www.nationaletoost.nl.