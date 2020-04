Door een grote speler als Netflix zou je bijna vergeten dat er ook topseries op andere platforms te vinden zijn. Superguide duikt donderdag in het aanbod van Ziggo Movies & Series, waar veel meer op staat dan Game of Thrones en The Handmaid's Tale.

Carnivàle

In deze vijfvoudig Emmy-winnaar krijgt de voortvluchtige Ben Hawkins (Nick Stahl) onderdak bij een rondtrekkend circus. Aldaar ontdekt hij zijn gave: hij kan lammen genezen en mensen terug uit de dood halen. Ben blijkt een van de spelers te zijn in een oorlog tussen hemel en hel.

Billions

Billions is een dramaserie over de machtsspelletjes die gespeeld worden in de financiële wereld. Paul Giamatti speelt een doorgewinterde advocaat die een ambitieuze hedgefundexpert (Damien Lewis) probeert te grijpen. Beide mannen gebruiken al hun kennis en invloed om elkaar de loef af te steken. Een vijfde seizoen is inmiddels in de maak. Bij Ziggo Movies & Series zijn de eerste vier seizoenen te zien.

Succession

Bij de afgelopen Golden Globes bekroond tot beste dramaserie, met tevens een prijs voor beste acteur (Brian Cox). In Succession beheert de familie Roy een van de grootste mediabedrijven ter wereld: Waystar Royco. Zoals de naam van deze serie al doet vermoeden, draait alles om het vinden van een opvolger voor de tachtigjarige CEO. De vraag is wie van de disfunctionele familie geschikt is, en of de oprichter überhaupt wel op wil stappen.

The Newsroom

Oscar-winnaar Aaron Sorkin (The Social Network) bedacht deze serie, waarin Jeff Daniels als televisiemaker een belangrijk nieuwsteam aanstuurt. De redactie wil zichzelf onderscheiden door afgewogen kwaliteitsnieuws te brengen, ethisch en moreel verantwoord. The Newsroom laat zien welke moeilijke afwegingen er gemaakt moeten worden bij gebeurtenissen zoals de moord op Osama Bin Laden en de aanslag op de Boston Marathon. In totaal verschenen er drie seizoenen.

Six Feet Under

In de eerste aflevering van deze hitserie zien we hoe gezinshoofd Nathaniel Fisher (Richard Jenkins) omkomt bij een verkeersongeluk. Zijn begrafenisonderneming wordt overgedragen aan zijn zoons David (Michael C. Hall, bekend van zijn rol als Dexter in de gelijknamige serie) en Nate (Peter Krause). Six Feet Under volgt de levens van de familie Fisher, en besteedt veel aandacht aan de dood. Iedere aflevering begint met een overlijdensgeval, waarmee personages aan het denken worden gezet. Zwarte humor en filosofische vragen worden met elkaar afgewisseld.

Curb Your Enthusiasm

Larry David was een van de creatieve geesten achter Seinfeld en in Curb Your Enthusiasm speelt hij zelf de hoofdrol. Met een documentaire-achtige opzet, waarbinnen veel wordt geïmproviseerd, laat hij sociaal ongemak volop schuren. De comedyserie, waarin de schrijver een fictieve versie van zichzelf speelt, heeft sinds de start 38 Emmy-nominaties gekregen en is inmiddels aanbeland bij het tiende seizoen.

115 Video Trailer van Curb Your Enthusiasm - Seizoen 10

Rome

Het historische drama Rome speelt zich af tijdens de opkomst en ondergang van Julius Caesar, en toont welke politieke machtsspellen er werden gespeeld. De serie toont verschillende perspectieven, zoals twee soldaten en hun gezinslevens, of een rijke familie met een manipulatieve moeder. Het tweede en laatste seizoen gaat over wat er gebeurde na de dood van Caesar.

Chernobyl

Deze miniserie uit 2019 staat op filmwebsite IMDB in de top vijf van beste series aller tijden. Wetenschappers, brandweerlieden en militairen maken grote offers om de beruchte meltdown in 1986 onder controle te krijgen, terwijl politici in het Kremlin konkelen om de ramp zoveel mogelijk geheim te houden. Het vijfdelige Chernobyl wordt sinds 15 april ook uitgezonden door Canvas.

Naast series, heeft Ziggo Movies & Series XL ook een groot aanbod aan films. Bekijk hier een aantal tips van Superguide.