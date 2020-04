Nu alle zomerevenementen definitief zijn geschrapt, moeten we deze zomer op zoek naar andere manieren om onszelf in en rond het huis te vermaken. Natuurkundige en schrijver Gerard Janssen raadt aan om eens echt goed naar de bomen in je buurt te kijken. "Ik had er nooit bij stilgestaan dat sommige bomen wel vierhonderd jaar oud zijn."

Een spreekwoordelijk rondje om de kerk maken is nu een van de weinige uitstapjes die we buiten de deur kunnen doen. Verschillende natuurbeschermingsorganisaties zien dat daardoor de interesse in de natuur toeneemt. Zo kreeg de Vogelbescherming zoveel vragen dat ze nu een gratis online cursus vogels kijken aanbiedt. "Mensen waarderen het nu extra wanneer ze buiten mogen zijn", zei Martijn Hammers, docent Ecologie en Evolutie van de Rijksuniversiteit Groningen in een eerder interview.

Dat ziet ook natuurkundige en schrijver Gerard Janssen. Hij vindt het opmerkelijk hoe weinig mensen eigenlijk op bomen letten, terwijl die overal om ons heen zijn. "Als ik een eindje door mijn woonplaats Utrecht wandel, kom je langs die prachtige oude bomen aan de gracht. De wortels daarvan zijn helemaal vergroeid met de muren van de werf. Ik kwam erachter dat veel monumentale bomen in Nederland een eigen website hebben waarop je kunt opzoeken hoe oud ze zijn."

Iedere boom heeft een geschiedenis

Zo staat er een enorme honderdvijftig jaar oude kastanjeboom in Den Haag die in de Tweede Wereldoorlog bijna ten onder ging omdat inwoners van de stad alle takken hadden afgezaagd omdat er te weinig brandstof was. En in Enschede staat een mammoetboom die geplant werd door een negentiende eeuwse Nederlandse textielhandelaar die zaden van de boom meenam uit Amerika. Janssen schreef het Pocket Bomenboek om meer informatie over de geschiedenis van bomen te geven.

Bomen hebben duizenden jaren lang een centrale rol in de mythologie gespeeld. "Vroeger werd de rechtspraak onder oude bomen georganiseerd, mensen zochten goden op onder bomen, heksen voerden rituelen uit bij bomen. Volgens de Oude Grieken waren de cicaden in oude eikenbomen gestorven zielen", zegt Janssen. "Die religieuze rol kun je je goed voorstellen als je voor een heel oude boom staat, waar holtes in zitten vol vogels en dieren die erop afkomen."

Een paar tips voor wie de volgende keer met meer aandacht naar een boom wil kijken: "Let eens op de stam. Is hij glad of ruw? Let op de details zoals de blaadjes. En als je ergens een heel bijzondere, dikke of rare boom ziet staan, blijf dan even staan en kijk of je op internet kunt opzoeken hoe oud hij is."