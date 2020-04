Documentaireserie The Cocaine Trail komt tot een eind op NPO 3, terwijl Jane Goodall het dierenrijk induikt op National Geographic. Bekijk hier de televisietips van woensdagavond.

Reportageserie: The Cocaine Trail - Slot

20.25 - 21.15 uur op NPO 3

Na hun reis door Colombia, waarin ze te weten kwamen waar cocaïne precies vandaan komt en welke gevolgen de productie heeft, blikken zes gebruikers terug. Gaan ze door met het drugsconsumptie of zijn ze voorgoed afgeschrokken door de ellende die het witte poeder met zich meebrengt?

Documentaire: Jane Goodall: The Hope

20.00 - 22.00 uur op National Geographic

Woensdag is het de Dag van de Aarde, en dus komt National Geographic met een documentaire over dierenvriend Jane Goodall. Ze wijdde haar leven gewijd aan het helpen van apen en andere dieren. Op haar oude dag werkt ze nog steeds door om mensen te inspireren en dieren te helpen. The Hope richt zich vooral op haar werk in de jaren tachtig.

