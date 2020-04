Vechtveteraan Liam Neeson jaagt op schurken in de Taken-trilogie en Chantal Janzen steekt haar handen uit de mouwen in Chantal Komt Werken. Het aanbod van Videoland breidde onlangs weer uit met verschillende films en series. Bekijk hieronder het overzicht.

Series

Chantal Komt Werken - Seizoen 2

Ze presenteert, acteert en zingt niet alleen, maar Janzen ruilt haar leven ook geregeld in voor een ander baantje. In het nieuwste seizoen van Chantal Komt Werken neemt de presentatrice weer een kijkje bij verschillende beroepsgroepen, waaronder de brandweer.

Miracle Workers - Seizoen 2

In het vorige seizoen van Miracle Workers was Daniel Radcliffe te zien als engel die ervoor moet zien te zorgen dat twee mensen verliefd op elkaar worden. De komische reeks krijgt nu een vervolg in een compleet andere setting, met opnieuw Radcliffe in de hoofdrol. Als de middeleeuwse prins Chauncley probeert hij meer een man van het volk te worden, maar dat normale leven zit vol ongemakken.

104 Video Miracle Workers - seizoen 2

Lieve Frogers - Seizoen 1

In dit tv-programma gaat de familie Froger in op verzoeken en wensen van kijkers. Van een date voor je opa tot het regelen van oppas voor de kinderen: de Frogers helpen graag.

Films

The Space Between Us

Een astronaut op Mars sterft tijdens de bevalling, haar kind moet op de planeet blijven wonen. Gardner groeit op met talloze vragen over de aarde en de mensheid. Wanneer hij op het internet een meisje ontmoet, besluit hij tegen de regels in naar onze planeet te komen. Maar aan dat bezoek kleven ook gezondheidsrisico's. De hoofdrol in dit romantische sciencefictiondrama is voor Asa Butterfield, tegenwoordig vooral bekend door de serie Sex Education.

Taken-trilogie

In het eerste deel van deze populaire actietrilogie, oorspronkelijk verschenen in 2008, moet ex-CIA-agent Brian Mills (Neeson) zijn tienerdochter zien te redden van Oost-Europees gespuis. Gelukkig loopt hij over van de ervaring om dit soort criminelen te kunnen traceren en uitschakelen.

111 Video Taken - Trailer

Vanwege het grote succes volgde in 2012 een tweede deel, waarin Mills en zijn ex-vrouw gevangen worden genomen door een criminele bende. In Taken 2 is het aan hun dochter om te helpen met ontsnappen.

Twee jaar later verscheen het slotdeel uit de trilogie, tevens op Videoland te bekijken. Mills komt daarin voor een emotionele uitdaging te staan. Wanneer zijn ex-vrouw vlak voor hun afspraak vermoord wordt, wordt hij bestempeld als hoofdverdachte en achter tralies gezet. Mills weet echter te ontsnappen, zodat hij een zoektocht naar de echte moordenaar kan starten.

145 Video Bekijk hier de trailer van Taken 3

Bekijk hier een lijst met tien aanraders voor Videoland. Ook Netflix heeft er intussen veel content bij gekregen. Bekijk hier welke titels onlangs verschenen.