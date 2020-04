De Nationale Museumweek ziet er in 2020 een stuk anders uit dan we van eerdere jaren gewend zijn. Van maandag 20 tot en met zondag 26 april zetten ruim vierhonderd Nederlandse musea hun collecties in de schijnwerpers, volledig digitaal. De volgende zeven musea geven daar een creatieve invulling aan.

Virtuele buitentour door het Zuiderzeemuseum

Cultuurvloggers Roos en Hannah nemen je mee op een online rondleiding door het Zuiderzeemuseum. In het buitenmuseum (of eigenlijk: het museumdorp) staan 140 historische gebouwen die samen het verhaal van het Zuiderzeegebied vertellen. Ontdek vanuit je luie stoel meer over de ontstaansgeschiedenis van het museum, over leugenbankjes, poepdozen en grote gapers.

Operazangeres brengt museum Beelden aan Zee tot leven

In museum Beelden aan Zee staat de tentoonstelling Mensbeeld -Mensbeest van Germaine Richier in stilte te wachten op de eerste bezoekers. Het museum deelt deze week een bijzonder voorproefje van de tentoonstelling. De rauwe en verontrustende beeldhouwwerken van de Franse beeldhouwster Richier worden door operazangeres Francis van Broekhuizen toegezongen. Zij laat een een indrukwekkende uitvoering horen van Puccini's Vissi d'Arte, die opent met de woorden 'Ik leefde voor de kunst'.

Een deel van de getentoonstelde beelden van de expositie van Germaine Richier. (Foto: Museum Beelden Aan Zee)

Knipkunst in het Westfries Museum

In de zeventiende eeuw was knipkunst een populaire kunstvorm, die net zo belangrijk was als schilderen. Omdat je de expositie Janssens en Koerten: Geknipt voor de kunst nu niet kunt bezoeken, biedt het Westfries Museum samen met Eline Janssens een aantal knipworkshops aan voor thuis. Doe bijvoorbeeld mee met de workshop 'Een aap op een fiets, hoe knip je zoiets?' of 'Bloempotten knippen'.

Het Spoorwegmuseum viert 75 jaar vrijheid

Het Spoorwegmuseum viert 75 jaar vrijheid in Nederland. Conservator Evelien Pieterse neemt daarom het thuispubliek virtueel mee langs de collectie over de Tweede Wereldoorlog in het Spoorwegmuseum. Door middel van acht video's over de collectie houdt het museum de herinnering aan de oorlogsjaren levend, zodat ook toekomstige generaties zich blijven realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Er komt elke dag een nieuwe video online.

Thuis in de ruimte met de Space Expo

Door de maatregelen rondom het coronavirus leven we ineens een beetje als astronauten: samen in een kleine ruimte, afgezonderd van anderen en alleen met elkaar in contact via de telefoon of een videoverbinding. Verschillende Nederlandse organisaties voor ruimtevaarteducatie, waaronder ruimtevaartmuseum Space Expo, sloegen daarom de handen ineen. Ze maakten een website vol lessen, activiteiten en inspirerende informatie over de ruimte en de ruimtevaart. Er zijn proefjes, weetjes, kleurplaten en filmpjes met astronaut André Kuipers.

Het Rijksmuseum leert je schilderen zoals Rembrandt

In uitlegvideo's van RijksCreative op YouTube leggen docenten van de de Teekenschool aan de hand van een kunstwerk de technieken van de grote meesters uit. Schilder een zelfportret zoals Van Gogh, of leer emoties op het doek vastleggen zoals Rembrandt dat deed. Er staan inmiddels al drie seizoenen online. Wie liever kunst kijkt in plaats van maakt, kan vanaf de bank de meesterwerken van het Rijksmuseum bekijken.

Zelfportret van Rembrandt, 1669. (Foto: Mauritshuis)

Egyptische dierenspeurtocht in het Rijksmuseum voor Oudheden

In het Rijksmuseum van Oudheden leer je alles over de archeologische rijkdommen en fascinerende cultuur van de Egyptenaren, Grieken, Etrusken en Romeinen. Er zijn onder andere wereldberoemde sarcofagen, majestueuze keizerbeelden en eeuwenoude sieraden te zien. Via Indoor Street View van Google Maps kun je de vaste tentoonstellingen nu ook virtueel bezoeken. Het Rijksmuseum van Oudheden heeft op haar website een Egyptische dierenroute beschikbaar gesteld, waarmee je (samen met je kinderen) virtueel kunt speuren naar dieren.

Een Egyptisch bordspel van 4.000 jaar oud. (Foto: Rijksmuseum voor Oudheden)

