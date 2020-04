De poppodia blijven voorlopig nog wel even dicht. Daarom zetten verschillende artiesten livestreams op zodat het publiek toch nog kan genieten van hun muziek. Deze week zijn optredens van onder anderen Edsilia Rombley, Diggy Dex en Berget Lewis te zien.

Akwasi

Akwasi speelt woensdag live vanuit Canvas, het café van het Volkshotel in Amsterdam. De rapper maakt dansbare hiphop met Ghanese invloeden, zoals goed te horen is op zijn nieuwe album Sankofa. De livestream is onderdeel van de Live Sessies van bierbrouwer Grolsch om de horeca te ondersteunen.

Wanneer: woensdag 22 april om 20.30 uur

Hier is de livestream te bekijken

Akwasi treedt op in het Volkshotel in Amsterdam. (Foto: Warner Music)

Diggy Dex

Diggy Dex scoorde grote hits met verschillende artiesten. Zo maakte hij Slaap Lekker (Fantastig Toch) met Eva De Roovere en Treur Niet (Ode Aan Het Leven) met JW Roy. Hij is sterk in liedjes maken die een gevoelige snaar raken, maar maakt ook dansbare nummers zoals De Zon Op. Vrijdag zie je hem op Facebook, Zoom en Instagram tijdens een digitaal optreden.

Wanneer: vrijdag 24 april om 20.30 uur

Hier is de livestream te bekijken

208 Video Bekijk hier De Zon Op van Diggy Dex

Empty Concertgebouw Sessions: Edsilia Rombley

Edsilia Rombley zou op 19 maart voor het eerst als soloartiest in het Concertgebouw staan, maar zag dat optreden aan zich voorbijgaan toen de poppodia sloten. Woensdag is ze alsnog in het Concertgebouw te zien, zonder publiek.

Wanneer: woensdag 22 april om 12.30 uur

Hier is de livestream te bekijken

Live vanuit Paradiso: Marmoucha Collective

Poptempel Paradiso staat nu leeg, maar stil is het niet: artiesten zoals dj Joris Voorn, pianist Matteo Myderwyk en indiepopband WIES livestreamden er de afgelopen maand al concerten direct naar je huiskamer. Woensdag is het de beurt aan Marmoucha Collective, een groep die jazz, pop en elektronische muziek combineert met Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse muziek.

Wanneer: woensdag 22 april om 14.00 uur

Hier is de livestream te bekijken

Berget Lewis

Privé Podium is een digitaal platform waarop artiesten vanuit hun huiskamers optredens kunnen livestreamen. Eerder waren onder anderen Shirma Rouse en Sandra van Nieuwland al te zien. Zaterdag is het de beurt aan Lady of Soul Berget Lewis.