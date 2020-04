Een groot deel van de 850.000 Nederlandse moslims begint woensdag aan de islamitische vastenmaand ramadan, die er vanwege de coronamaatregelen anders zal uitzien dan normaal. "Vooral het nachtgebed in de moskee met honderden geloofsgenoten ga ik missen."

Chef-kok Mounir Toub legt uit dat de ramadan vaak met familie en vrienden wordt beleefd. Tijdens de ramadan vindt elke dag na zonsondergang de iftar plaats, de maaltijd die het vasten tijdelijk onderbreekt.

"Met een mannetje of tien zit je dan om de tafel om de dag door te nemen. Het is een stukje beleving en liefde delen met elkaar. Dat maakt de ramadan een stuk mooier."

Premier Mark Rutte herhaalde vrijdag zijn boodschap om de iftar en het nachtgebed thuis te houden in besloten kring. Iets wat normaal gesproken heel anders is, vertelt de 32-jarige Ilknur Cukadaroglu-Ocak uit Rotterdam.

"Tijdens de iftar bezoeken we normaal gesproken meer mensen of nodigen we anderen uit om het vasten samen te verbreken. Het samenzijn maakt deze maand juist extra liefdevol en speciaal."

Knipperen met de lampjes

Cukadaroglu-Ocak, die als docent op een middelbare school werkt, vertelt over initiatieven die nu op gang komen om de ramadan toch nog met anderen te kunnen beleven.

"Tijdens de iftar gaan we nu onze lampen drie keer aan- en uitzetten op het balkon of in de tuin. Zo kunnen we laten zien dat we elkaar nog steeds steunen. Ook al kunnen we niet bij elkaar zijn, we zijn wel samen."

Ook kunnen moslims online naar de imam luisteren. Op sociale media worden moslims bovendien opgeroepen foto's te maken van de iftar en deze te delen met de hashtag #samenramadanvieren. "We gaan er het beste van maken", aldus Cukadaroglu-Ocak.

Saamhorigheid met vrienden moeten missen

Chef-kok Toub gaat die saamhorigheid met zijn familie dit jaar missen. "Het treurige is dat je elkaar niet ziet en geen knuffel kunt geven."

Tijdens de iftar laten moslims vaak hun gastvrijheid zien met een overdaad aan eten op tafel, zegt Toub. "In mijn ouderlijk huis stond mijn moeder altijd heel lang in de keuken. De laatste jaren hebben we haar gevraagd om iets te minderen. Tegen mijn vrienden zeg ik eigenlijk altijd dat ze niet te gek moeten doen met eten."

"Als andere mensen langskomen bij mij thuis om te eten, bereid ik meestal twee gerechten", vervolgt hij. "Samen met mijn vrouw houd ik het eigenlijk altijd bij een soepje en één ander gerecht. Wij eten echt niet veel."

Meer tijd om zelf verse producten te maken

De 42-jarige chef-kok ziet ook voordelen van de isolatie. Zo heeft hij nu meer tijd om zelf zijn eigen ingrediënten te maken. "Als we nu pizza gaan eten, maken we zelf het deeg. Mijn vrouw maakt brood en bakt ook meer taartjes en koekjes. Producten die je normaal gesproken gewoon in een winkel haalt, maak je nu thuis."

Hoewel Toub niet met anderen kan samenkomen dit jaar, wordt de ramadan voor hem niet minder leuk. "Mijn voornaamste doel is om mezelf te onthouden van eten en drinken en om spiritueler te worden. Doordat je dit jaar meer op jezelf aangewezen bent, krijgt de ramadan een diepere spirituele beleving."