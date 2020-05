Nu er toch nauwelijks een toerist te bekennen is in de Nederlandse vakantieparken, bieden zo'n vijftig campings en parken hun vakantiehuisjes aan als privékantoor. Hoe is het om te werken op een plek die normaal gesproken gelijkstaat aan vakantie en ontspanning?

Thuiswerken zorgt ervoor dat je geen reistijd en -kosten kwijt bent en dat je je niet af kan laten leiden door kletsende collega's. Maar het brengt ook een scala aan nieuwe uitdagingen met zich mee: hoe combineer je de zorg voor kinderen met je werk? Hoe waak je ervoor dat je niet onder werktijd de afwas gaat doen als je alleen maar even naar de keuken loopt voor een kop koffie? Hoe concentreer je je met ruziënde of klussende buren naast je?

Verschillende vakantieparken die hun inkomsten zagen slinken door de wegblijvende toeristen, bedachten een oplossing: het verhuren van vakantiechalets als privékantoren. "We bieden nu 75 van onze meest luxe bungalows aan als kantoor, waarvan er nu 13 bezet zijn", zegt Joran Pronk, directeur van een vakantiepark aan het strand in 's-Gravenzande. "Het personeel maakt meerdere malen per dag koffierondes langs alle dertien bungalows. Dat zit allemaal inbegrepen bij de prijs."

“Ik heb drie kinderen die nu allemaal thuis zijn. Dat kan voor veel afleiding zorgen als ik aan het bellen en overleggen ben. Als ik iemand verkeerd HR-advies geef, heb ik een probleem.” Marion Wiemer, HR-adviseur

IT-er Marijn Ruijl bouwde samen met een vriend het digitale platform Privékantoortje waarop vakantieparken door heel Nederland hun geannuleerde chalets kunnen aanbieden als kantoor. Daar staan nu vijftig parken op. "We vragen aan de parken hoe geschikt de huisjes zijn om in te werken. Er moet wel ten minste een eettafel met goeie stoelen staan", zegt Ruijl.

HR-adviseur Marion Wiemer (39) uit Borne boekte voor twee dagen zo'n 'werkbungalow' op een Twents vakantiepark. "Ik heb drie kinderen van 6, 5 en 2 jaar oud die nu allemaal thuis zijn. Dat kan voor veel afleiding zorgen als ik aan het bellen en overleggen ben. Als ik iemand verkeerd HR-advies geef, heb ik een probleem."

Deze bungalow is te huur als werkplek. (Foto: Camping De Hondsrug)

Goed voor de concentratie, minder voor de portemonnee

Wiemers zespersoonsvakantiehuis was van alle gemakken voorzien. "Het was hartstikke luxe. Het was een heel mooi vrijstaand chalet en toen ik binnenkwam, stond er een schaaltje paaseitjes en ontbijtkoek klaar. In de pauze zat ik op het terras en hoorde ik de vogels fluiten. Ik kon gewoon de hele dag en avond doorwerken."

Maar er kleven ook nadelen aan. "Als ik een huisje boek om te werken, moet mijn partner vrij nemen om op de kinderen te letten", zegt Wiemer. "Het gaat nogal in de papieren lopen als je het voor een hele week boekt. En ergonomie moet je even loslaten, want je hebt daar geen goede bureaustoel."

De vakantieparken bieden de chalets voor een aangepaste prijs aan. Voor één werkdag betaal je tussen de 25 en 35 euro en voor een midweek 150 tot 320 euro, inclusief overnachtingen. "Af en toe komt iemand een middag of twee, drie dagen werken. Alleen sommigen blijven een paar weken", zegt vakantieparkdirecteur Pronk.

"Je bent daar helemaal afgezonderd, ik kon me echt goed concentreren", zegt Wiemer. "Je kunt ook makkelijk naar buiten, want je komt toch niemand tegen. Je moet je alleen wel afvragen of je dat een week lang wil betalen."