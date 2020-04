Politieseries vormen een zeer populair genre. Ze zijn spannend en meestal enorm bevredigend als de dader achter de tralies belandt. Dat geldt niet alleen voor Amerikaanse en Engelse producties. Ook in Nederland worden steengoede politieseries gemaakt. Om die uitspraak te onderbouwen, zetten we de negen beste Nederlandse politieseries ooit voor je op een rijtje.

9. Seinpost Den Haag

Uiteraard speelt de locatie een grote rol in veel politieseries. De gekozen stad vormt de achtergrond voor alle verhalen. Daarbij zie je meestal grote steden als Amsterdam en Rotterdam in de hoofdrol. Voor Seinpost Den Haag wijken we echter uit naar het Scheveningse wijkbureau Seinpost, een klein bureau in een uiterst gemêleerd stadsdeel.

8. Spoorloos verdwenen

In Spoorloos verdwenen spoort een Rotterdams rechercheteam vermiste personen op. De focus van de serie ligt op het achterhalen van wat er gebeurd is. Verfrissend, aangezien het toch meestal draait om het vinden van de dader. In totaal zijn er drie seizoenen van Spoorloos verdwenen gemaakt. De hoofdrollen daarin worden vertolkt door Cas Jansen en Jennifer Hoffman.

7. Grijpstra en De Gier

Net zoals onze nummer één in dit lijstje, is ook Grijpstra en De Gier gebaseerd op een boekenreeks. Het draait daarin om de huiselijke Grijpstra en de begeerlijke vrijgezel De Gier. Ook herkenbaar: naast het oplossen van de vele moordzaken, mishandelingen en anderen zaken is er steevast tijd voor een versnapering. Ditmaal gaat het steevast om een broodje bij Fred.

6. Bureau Kruislaan en Unit 13

Het feit dat we Bureau Kruislaan en Unit 13 samenvoegen, heeft niets te maken met het feit dat we niet kunnen kiezen. Unit 13 is namelijk simpelweg de doorstart van Bureau Kruislaan. Je ziet zelfs een groot gedeelte van de cast terugkomen. Ook werden dezelfde scriptschrijvers in de arm genomen. Deze opmerkelijke gang van zaken had alles te maken met een conflict tussen VARA en Endemol...

5. Van Speijk

De behandelde zaken in Van Speijk zijn enorm divers. Daarnaast komen ook de privélevens van de agenten aan bod. Ondanks deze sterke punten was de Nederlandse politieserie helaas een niet al te lang leven beschoren… Wij hadden in ieder geval erg graag meer gezien dan slechts die twee seizoenen.

4. Russen

Nee, dan Russen. Deze Nederlandse politieserie was vijf seizoenen lang op tv te zien. In de hoofdrollen zien we Hans Dagelet en Thom Hoffman. Wat zo leuk is aan Russen is dat de serie voornamelijk om de persoonlijke problemen van de rechercheurs draait. Eigenlijk heel logisch: de grens tussen het werkende leven en het privéleven van deze beroepsgroep is vaak helemaal niet zo duidelijk.

3. Flikken Maastricht en Rotterdam

We konden jullie vorige maand vertellen dat Flikken Maastricht terugkeert voor een vijftiende seizoen. Daarmee is het de langstlopende Nederlandse dramaserie ooit. Victor Reinier mag zich nu zeker een politieserieveteraan noemen. Overigens: een vermelding van Flikken Maastricht is natuurlijk niet compleet zonder ook spin-off Flikken Rotterdam te noemen.

2. Smeris

Dat voormalig politiewoordvoerder Klaas Wilting liet weten dat hij op z’n zachtst gezegd geen fan is van Smeris, doet niets af een de populariteit van de serie. Sterker nog: de Nederlandse politieserie is dusdanig populair dat er ook een film in de maak is. De film Smeris wordt in 2022 in de bioscopen verwacht, aldus hoofdrolspeler Jeroen van Koningsbrugge.

1. Baantjer

In een toplijstje met de beste Nederlandse politieseries ooit kan er natuurlijk maar eentje bovenaan eindigen. Wij kiezen voor de koning, keizer en admiraal van de Nederlandse politieseries: Baantjer. De briljante Piet Römer hield ons met zijn flair namelijk jarenlang aan de buis gekluisterd. Het is niet voor niets dat De Cock volgens ons een van de beste tv-detectives ooit is. En mocht je na 12 seizoenen nog meer Baantjer willen zien, dan kunnen we je die remake (Baantjer: het begin) trouwens ook van harte aanbevelen.