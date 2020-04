Veel mensen willen nu graag hun kwetsbare buren helpen met dingen die zij nu niet meer kunnen of durven uit angst besmet te raken met het coronavirus. Maar mensen kunnen zich ook juist bezwaard voelen om om hulp te vragen of om hulp te aanvaarden. Hoe pak je het aan als je graag iets voor de mensen in je buurt wil doen?

Een groot spandoek aan de gevel van het pand van studentenvereniging Vindicat trekt de aandacht in het centrum van Groningen. Studenten bieden aan voor inwoners van de stad boodschappen te doen, de hond uit te laten, op kinderen te passen of een praatje voor de gezelligheid te maken. En zo zijn er nog veel meer initiatieven om elkaar te helpen.

Zoals buurtbewoners die het gezamenlijke speeltuintje schoonmaken of die hun tuin aanbieden aan mensen met een klein huis. Pien van der Hoff uit Ede stelt haar weiland en speeltoestellen in de tuin twee keer per week beschikbaar voor gezinnen die thuis niet veel speelruimte voor kinderen hebben. "Ik wil mensen de mogelijkheden geven even te ontsnappen aan de situatie", zegt Van der Hoff.

Pien van der Hoff biedt haar speeltuin twee keer in de week beschikbaar voor gezinnen uit de buurt. (Eigen foto)

Meer hulp aangeboden dan gevraagd

Hulp aanbieden of om hulp vragen kan via online platforms zoals Facebookgroepen of het digitale prikbord Gewoon mensen die mensen willen helpen. Volgens een woordvoerder van dat platform bieden inmiddels ruim 40.000 mensen hun hulp aan. Daarbij valt het op dat er meer mensen zijn die hun hulp aanbieden dan mensen die om hulp vragen.

Dat is niet vreemd, vindt Lucas Meijs, hoogleraar Strategische Filantropie en Vrijwilligerswerk aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. "Mensen vragen niet zomaar hulp via internet aan mensen die ze niet kennen", zegt hij. "Je vraagt niet: 'wie kan er voor mij boodschappen doen? De sleutel ligt onder de deurmat.' Als zo'n hulpplatform op een gemeenschap is gebaseerd waarin iedereen elkaar kent, bijvoorbeeld bij de sportvereniging of de kerk, dan is dat een stuk makkelijker."

We staan niet graag bij mensen in het krijt

Het kan ook lastig zijn een royaal hulpaanbod te accepteren. Zo stelt oud-stewardess Meta van de Wetering haar riante boerderij in Limburg gratis ter beschikking aan zorgmedewerkers die zich nu thuis moeten isoleren van hun eigen gezin. "Je leest verhalen van verpleegkundigen die als ze thuiskomen alleen maar op hun slaapkamer zitten uit angst hun ouders van zeventig plus te besmetten", zegt Van de Wetering. "Wij hebben hier plek zat. Hier kunnen ze op adem komen."

Hoewel haar aanbod veelvuldig op sociale media gedeeld wordt, heeft nog niemand het aanbod aangenomen. "Dat is fijn, want blijkbaar heeft niemand hulp nodig", zegt Van de Wetering. "Maar ik denk ook wel: waar komt die terughoudendheid vandaan?"

Bied persoonlijk je hulp aan

"Wellicht hebben mensen moeite met hulp vragen omdat ze bang zijn dat ze er iets terug voor moeten doen, of ze vinden het een te grote moeite", zegt Meijs. Als je graag iets voor de gemeenschap wil doen, kun je dat volgens hem het beste doen door langs de deuren te gaan om persoonlijk je hulp aan te bieden.

Doe daarbij een concreet aanbod. "Vraag niet: 'kan ik je ergens bij helpen', maar zeg: 'ik ga boodschappen doen, kan ik nog wat voor je meenemen?'", zegt Meijs. "Dan voelen mensen zich minder bezwaard en blijft de gelijkwaardigheid bewaard." Blijf de hulp ook actief aanbieden. "Bel later nog eens aan als mensen het aanbod nu afslaan, maar dring je niet op."