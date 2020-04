Kappers legden hun schaar neer, schoonheidssalons gingen dicht, pedicures zijn ermee opgehouden en dus brengen we onze tijd thuis door zónder professionals die ons lichaam harsen, masseren of verzorgen. Voor de één een zegen, voor de ander een gemis. Je kunt ook zelf (voorzichtig) aan de slag. Deze beautyexperts geven hun gouden tips.

Niemand die je ziet, als je 's ochtends de laptop openklapt. Dus waarom niet de hele dag een lekker maskertje op? Niet doen, zegt holistisch huidspecialist Daan Ooteman van studio Natuurzuiver. "De huid kan onrustig worden als je 'm te veel reinigt of voedt en kan bij te veel stimulans rood worden, puistjes of vlekjes krijgen."

"Gelijk vanuit je bed in pyjama aan het werk gaan, dat doet iets met je energie. Je ziet jezelf onverzorgd in de weerspiegeling van het raam en dat geeft niet dat opstekertje om lekker aan de slag te gaan."

“Het is fijn jezelf weer te zien zonder make-up! Al die producten verouderen je huid.” Linde Vos, make-upartiest

Dus, zegt Ooteman: hou je dagelijkse ochtendroutine in ere. "Gebruik altijd dagcrème. Dat geeft bescherming en het aanbrengen is een liefkozing voor je huid en jezelf."

Zelfmaakmaskers: yoghurt, ei en avocado

Zo'n twee keer per week een masker is juist wel fijn voor je gezicht. Linde Vos werkt als make-upartiest en maakt ze zelf.

"Sinds de quarantaine draag ik geen make-up meer. Het is fijn jezelf weer te zien zonder make-up! Al die producten verouderen je huid. Ik merk ook dat mijn wimpers langer zijn geworden."

“Strijk langs de ruggengraat van je partner alsof je een hond aait. Je zenuwstelsel ontspant, de druk gaat van de ketel.” Daan Ooteman, holistisch huidspecialist

Nu we thuiszitten en de keuken continu binnen handbereik is, is een masker of scrub zo gemaakt en aangebracht. Vos: "Een avocado met een beetje honing verzorgt en hydrateert goed. Op puistjes kun je yoghurt smeren om ze in te laten drogen. Je gezicht kun je een paar keer per week scrubben met suiker, zout en olie."

Een massage met ijsblokjes over je gezicht verkoelt en versterkt de huid, zegt de make-upartiest.

Bovenlip ontharen

Vrouwen met lange, harde en donkere gezichtsharen willen die vaak kwijt, zegt Ooteman. En dat is echt een klusje voor een professional. "Wacht het af. Misschien kunnen we volgende week weer naar de schoonheidsspecialist", aldus de holistisch huidspecialist.

Een waxstrip gebruiken, zegt Ooteman, luistert nauw. De huid moet perfect strak staan en de spanhand stevig. "Door het verkeerd uit te voeren kun je wekenlang met een beschadigde bovenlip rondlopen."

Wil je per se nu van je gezichtshaar af? Gebruik een gedesinfecteerd pincet voor stugge haren en een ontharingscrème voor delen van het gezicht. "Doe dat 's avonds en niet even snel tussendoor. Smeer daarna wat Aloë vera-gel op de plekken die je hebt onthaard en ga dan slapen."

Voetverzorging: neem een badje

Een voetenbadje is meer dan het lijkt, zegt de holistisch huidtherapeut. "We hebben vaak een wervelstorm aan gedachten en zorgen. Dat creëert de behoefte om te aarden."

Dat kan met een voetenbad, zegt zij. "De energie gaat uit ons hoofd, stroomt naar je voeten en je hele lichaam ontspant. Pak je telefoon erbij met een makkelijke meditatie-app. Het is een moment van zelfzorg."

En dus, zegt Ooteman: pak juist niet die eeltrasp erbij om tekeer te gaan op je hielen. "Dat komt wel weer bij een pedicure. Zelf ga je al gauw te ver en zo verwond je makkelijk je voeten."

Citroentje in je haren

Een lekker zomerse coupe soleil laten doen bij de kapper zit er niet in, maar wie wat lichter uit de quarantaine wil komen kan volgens make-upartiest Vos wat citroensap in het haar smeren en in de zon gaan zitten.

"Je krijgt er natuurlijke highlights van." De hele dag een geklutst ei in je haar laten zitten zorgt voor gevoed haar, net als olijfolie. "Het ei stinkt, maar je haar gaat er mooi van glazen."

Sluit de dag af met huidcontact

Om een thuiswerkdag af te sluiten is een massage een prettige manier van ontspannen, stelt Ooteman. "Daar hoef je geen speciale skills voor te hebben. Strijk langs de ruggengraat van je partner, alsof je een hond aait. Je zenuwstelsel ontspant, de druk gaat van de ketel. We zitten allemaal met onze huidhonger en door liefdevolle aanraking kun je echt ontspannen."