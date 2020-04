Je hoeft je spelletjesavond met vrienden niet in rook op te zien gaan tijdens de coronacrisis. Een heleboel bordspellen hebben namelijk ook een digitale variant, die vaak ook nog goedkoper is. NU.nl maakt een overzicht.

Carcassonne

In het strategische spel Carcassonne verdien je punten door wegen, kloosters en steden te bouwen. De digitale versie van het bordspel werkt precies hetzelfde, met als enige verschil dat je ook een potje in je eentje tegen de computer kunt spelen. Je hebt dan keuze uit vier tegenstanders, die allemaal een andere strategie hebben. De ene computer bouwt veel, de andere heeft een agressieve aanpak. Online kun je tegen vrienden spelen of tegen willekeurige andere spelers.

Aantal spelers: 1 tot 6

Prijs: 4,99 euro

Beschikbaar voor: Android, iOS, Mac, Windows, Nintendo Switch

Bij Carcassonne moet je zoveel mogelijk steden, wegen en kloosters bouwen. (Foto: Asmodee Digital)

Ticket to Ride

Bij het bordspel Ticket to Ride is het je doel een spoorlijn aan te leggen tussen verschillende steden. Ondertussen houd je je tegenstanders scherp in de gaten, want zij kunnen met hun eigen spoorlijnen die van jou afsnijden. Het basisspel is uit te breiden met acht landkaarten en twee spelvariaties.

Aantal spelers: 1 tot 5

Prijs: 6,99 euro

Beschikbaar voor: Android, iOS, Mac, Windows, Playstation 4, Xbox

Catan

Van het strategische handelsspel Catan bestaan vele varianten. De basis blijft hetzelfde: door op strategische plekken dorpen en steden te bouwen, verwerf je grondstoffen waarmee je je imperium uitbouwt. Het basisspel is gratis te spelen met de app Catan Universe. Door technische problemen kun je het spel momenteel alleen nog maar in singleplayer-modus spelen. Door de coronacrisis kwamen er namelijk zoveel spelers bij, dat de server waarop vrienden potjes tegen elkaar konden spelen crashte. De spellenuitgever werkt aan dit probleem en hoopt het zo snel mogelijk opgelost te hebben.

Aantal spelers: 1 tot 4

Prijs: gratis

Beschikbaar voor: Android, iOS, Windows, Mac

Screenshot van Catan. (Foto: Catan Universe)

Cluedo

Het klassieke moordspelletje Cluedo draait om de verdachte dood van Dr. Zwart, die in zijn landhuis om het leven is gebracht. Het online spel werkt met dezelfde kamers en poppetjes, zoals Rosa Roodhart en Professor Pimpel. Cluedo is te spelen als single player, online of met vrienden.

Aantal spelers: 1 tot 6

Prijs: 2,29 euro (Android) tot 4,49 euro (iOS)

Beschikbaar voor: Android, iOS, Windows

Pandemic

Hoe verder corona zich verspreidde, hoe beter het bordspel Pandemic verkocht. Spelers kruipen in de rol van een specialistisch team dat vier dodelijke ziektes moet uitbannen. Alle spelers moeten goed samenwerken en communiceren om op tijd een geneesmiddel voor de ziektes te vinden.