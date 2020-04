Na de talloze ruzies die er voorbij zijn gekomen in Mr. Frank Visser doet uitspraak, is het tijd om te zien of buren inmiddels weer door één deur kunnen. Vanaf donderdagavond rijdt presentator Viktor Brand weer door Nederland, voor Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?.

In de eerste aflevering gaat Brand op bezoek bij Annet, die onenigheid had met haar buurvrouw. De veertig parkieten van Nel zorgden voor zo'n gekwetter, dat Annet zich genoodzaakt voelde om er een waterpistool bij te pakken. Met alle gevolgen van dien. Mr. Frank Visser schoot te hulp. Hij besloot dat Nel maar tien parkieten mocht houden en 's nachts de kooi moest verduisteren. Maar heeft zij zich hier ook aan gehouden?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? is iedere donderdag om 21.30 uur te zien op SBS 6.