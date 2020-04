Wie op zoek is naar films en series van eigen bodem, kan het beste bij Videoland terecht. Maar welke titels zijn echt de moeite waard? NU.nl zet in samenwerking met Superguide tien serietips op een rij.

Het Zonnetje in Huis (en andere klassiekers)

Videoland is bij uitstek het platform om Nederlandse klassiekers terug te kijken. Het Zonnetje in Huis bijvoorbeeld, de gezinscomedy waarin Johnny Kraaijkamp jr. te zien is samen met de inmiddels overleden John Kraaijkamp sr. en Martine Bijl. Naast alle negen seizoenen van die populaire serie uit de jaren negentig, zijn ook Kinderen geen bezwaar, Sam Sam, Boks (met een jonge Jim Bakkum), Westenwind en Vrouwenvleugel te zien.

Vlucht HS13

In 2016 trok deze thrillerserie rond de 800.000 kijkers per week. De reeks draait om zakenvrouw Liv (Katja Schuurman), die in alle staten is wanneer het vliegtuig met haar man Simon (Daniël Boissevain) neerstort op weg naar Barcelona. Niet veel later blijkt Simon echter nooit te zijn ingestapt. Waar is hij nu en waarom laat hij niets meer van zich horen? Een spannende zoektocht, hoewel het einde niet alle kijkers positief stemde.

Baantjer (oude en nieuwe versie)

Baantjer-fans kunnen hun hart ophalen: op Videoland staat namelijk zowel de oude serie als de recentere versie. In de reeks uit de jaren negentig is Piet Römer te zien in zijn iconische rol van rechercheur De Cock. Negen seizoenen staan op Videoland. Regisseur Arne Toonen blies de serie in 2019 nieuw leven in, ditmaal met Waldemar Torenstra als jongere versie van de Amsterdamse detective. Naast een bioscoopfilm kreeg Baantjer: Het Begin ook een eigen serie.

Celblok H

Netflix heeft Orange Is the New Black, Videoland heeft Celblok H. Isa Hoes speelt kapster Suus, die in een vrouwengevangenis belandt wegens een poging tot moord op haar man. Achter de tralies raakt ze betrokken bij de machtsstrijd tussen twee van haar medegedetineerden: Lex en Freddy. Vier seizoenen werden er van de serie gemaakt.

Soof

Twee Soof-films en twee seizoenen van de gelijknamige serie zijn er op Videoland te vinden. Lies Visschedijk speelt Sophie, een drukke huismoeder met een eigen cateringbedrijf. Haar relatie met vader Kasper (Fedja van Huêt) loopt op de klippen, maar de twee blijven contact houden. En dat levert ongemakkelijke situaties op, zeker wanneer Kasper in de serie tijdelijk op zolder komt wonen.

Meisje van Plezier

Het leven van Nadine (Angela Schijf) komt op zijn kop te staan wanneer haar man vreemdgaat. Wanneer ze aan de slag gaat als kamermeisje in een hotel, krijgt ze een opmerkelijk verzoek van een gast. En zo rolt ze langzaam de wereld van high class-escortdames in. Inmiddels zijn er twee seizoenen van de serie verschenen. Het derde seizoen is inmiddels in de maak.

De 12 van Schouwendam en Oldenheim

De inwoners van Schouwendam zijn al sinds 1995 in de ban van een dubbele verdwijningszaak. 25 jaar later keert er iemand terug die beweert dat hij een van die vermiste tieners van toen is, en dat zet de verhoudingen in het dorp op scherp. RTL had in 2016 een ware hit te pakken met De 12 van Oldenheim. Later kwam er een tweede seizoen, in een ander dorp met een nieuw mysterie. Ook dat seizoen, dat De 12 van Schouwendam heet, is op Videoland te bekijken.

Nieuwe Buren

De eerste twee seizoenen van Nieuwe Buren verschenen op televisie, daarna ging de reeks door op Videoland. In de thrillerserie, over de onstuimige relatie tussen verschillende burenkoppels, zijn de hoofdrollen voor acteurs die in het echt ook liefdeskoppels zijn (geweest). Daan Schuurmans en Bracha van Doesburg zijn getrouwd, net als Fedja van Huêt en Karina Smulders. Thijs Römer en Katja Schuurman waren getrouwd tussen 2006 en 2015.

Judas

Gouden Kalf-winnaar Joram Lürsen (Bankier van het Verzet, Alles is Liefde) nam het bekende boek van Astrid Holleeder als basis voor deze misdaadserie. Rifka Lodeizen is te zien als de zus van Willem Holleeder, die in grote angst leeft en zich probeert los te worstelen uit de klauwen van haar criminele broer (Gijs Naber).

Mocro Maffia

De best bekeken fictieserie op Videoland. Het verhaal van deze misdaadreeks draait om Romano (Mandela Wee Wee), Potlood (Nasrdin Dchar) en De Paus (Achmed Akkabi), drie beste vrienden die een overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk maken. In korte tijd slagen ze erin om de Amsterdamse cocaïnehandel in handen te krijgen. Maar dan valt de vriendengroep uit elkaar en komen ze lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het tweede seizoen staat inmiddels op Videoland, een derde seizoen is in de maak.