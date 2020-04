De hele toeristische sector ligt tijdelijk plat, maar dat betekent niet dat je niet kunt genieten van musea, dierentuinen of natuurparken. Plekken die normaal gesproken overspoeld worden met bezoekers bedenken creatieve manieren om toch hun publiek te bereiken. Een overzicht.

Geluiden uit een lege dierentuin

Normaal gesproken wordt de Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo druk bezocht. Helemaal bij mooi weer. Op dit moment is het er stil. Zo stil, dat je alleen nog de geluiden van de dieren hoort. Daar besloten ze bij Burgers' Zoo gebruik van te maken. Op het YouTube-kanaal kun je luisteren naar urenlange opnames van rustgevende dierengeluiden, zoals de voetstappen van giraffen, het gekwetter van parelhoenders en het balken van zebra's. Er is ook een afspeellijst met Feel Good Facts, met daarin video's vol weetjes over de verschillende dieren uit de dierentuin.

Door zijn keelzak produceert de gibbon een indrukwekkend volume. (Foto: Burgers' Zoo)

Online kunst kijken van het Rijksmuseum

Op de website van het Rijksmuseum zijn meer dan 700.000 kunstwerken online te bekijken. Op Instagram worden virtuele tours gegeven en curatoren geven in video's uitleg over schilderijen. Het eerste schilderij dat aan bod kwam is Het vrolijke huisgezin van Jan Steen. Het beeldt een vrij chaotische thuissituatie uit, die voor veel thuiswerkende ouders met (jonge) kinderen herkenbaar zal zijn. Voor Pieter Roelofs, hoofd schilder- en beeldhouwkunst bij het Rijksmuseum in elk geval wel: "Iedereen met kleine kinderen zal herkennen hoe je aan de ene kant je werk probeert te doen en aan de andere kant je kinderen om aandacht vragen. Dit is precies wat Jan Steen in dit schilderij probeert uit te leggen."

Het vrolijke huisgezin (1668) hangt in de Eregalerij van het Rijksmuseum. (Foto: Rijksmuseum)

Virtuele rondleiding door De Vaticaanse Musea

Van de normaal gesproken drukbezochte museums van het Vaticaan zijn nu online virtuele tours te bekijken. Het voordeel is dat je ongestoord de kunstschatten van het Vaticaan kunt bewonderen zonder dat je last hebt van andere bezoekers. Bekijk onder meer de Sixtijnse Kapel, die voornamelijk door Michelangelo is beschilderd.

Videodagboek van Anne Frank

Wat als Anne Frank, in plaats van een dagboek, een camera had? Op het YouTube-kanaal van het Anne Frank Huis vind je het videodagboek van Frank. In totaal zijn er vijftien afleveringen, waarvan er inmiddels al negen online staan. Actrice Luna Cruz Perez speelt Anne Frank en deelt haar leven, gedachten en gevoelens in het Achterhuis met behulp van een camera. Alle personages, locaties en gebeurtenissen in de serie zijn gebaseerd op Anne Franks dagboekbrieven. "Ik ben enthousiast over dit videodagboek", aldus Jacqueline Van Maarsen, de inmiddels 91-jarige vriendin van Anne Frank. "Door het dagboek te vervangen door een camera kunnen jonge mensen zich goed verplaatsen in de situatie van toen, de tijd waarin Anne Frank leefde. Ik moest wel even wennen aan het idee, maar ik vind het goed dat het verhaal van Anne Frank naar de moderne tijd is gebracht."

Virtueel rondje lopen door de Keukenhof

"Als jij niet naar Keukenhof kunt komen, brengen wij Keukenhof naar jou!", vertelt directeur Bart Siemerink in de openingsvideo van het op 21 maart virtueel heropende bloemenpark. Door middel van sfeerbeelden kunnen mensen thuis toch meegenieten van de prachtige tulpen en andere bloemen. Ook de tuinmannen van Keukenhof, André, Owen, Michael en Daan, komen in beeld. Zij vertellen in korte video's over hun favoriete bloemen en plekken in het park.

81 Video Drone toont kleurige bloemenvelden in verlaten Keukenhof

Live rondleiding door automuseum Louwman

Het is nog nooit zo lang zo stil geweest in het Louwman museum, een museum voor historische auto's, koetsen en motorfietsen in Den Haag. Het museum heeft onder meer de enige overgebleven Eysink in de collectie, evenals een groot deel van de zeldzame Spyker-auto's en de Aston Martin uit de James Bond film Goldfinger. Directeur Ronald Kooijman geeft op donderdag 16 april om 16.00 uur live een rondleiding door het museum via Instagram en Facebook. Je kunt hem vragen stellen en laten weten welke auto's en onderdelen je wilt zien. Als je niet bij de live rondleiding kunt zijn, kun je de collectie ook online bekijken.

Een rondleiding door de nationale parken van Amerika

Kayakken tussen ijsbergen, vliegen over een actieve vulkaan of duiken naar een scheepswrak is normaal gesproken al niet voor iedereen weggelegd, maar tijdens de coronacrisis is het al helemaal onmogelijk. In samenwerking met vijf nationale parken in Amerika biedt Google Arts & Culture virtuele tours door de Bryce Canyon, Dry Tortugas, de Kenai fjorden, de vulkanen van Hawaï en de grotten van Carlsbad Caverns.