Na het recente succes van de serie Tiger King, komt Netflix woensdag met een extra aflevering. Via een videoverbinding worden betrokkenen geïnterviewd over de impact die de serie heeft gemaakt. Omdat niet iedereen aan het woord komt, zet NU.nl in samenwerking met Superguide op een rij hoe het tegenwoordig met de belangrijkste personen gaat.

Joe Exotic

De hoofdpersoon van de serie kreeg de documentairehype vanuit zijn cel mee. Joseph Maldonado-Passage, beter bekend als Joe Exotic, krijgt tegenwoordig hulp om zijn Facebook-pagina bij te houden. Zo liet hij onder meer weten een rechtszaak te starten, omdat hij onterecht zou zijn opgesloten. Daarnaast zou zijn moeder onder verdachte omstandigheden zijn gestorven. De volledige aanklacht lees je hier.

Intussen wordt er al van meerdere kanten gesproken over een biopic. De makers van de serie lieten al weten dat Maldonado-Passage graag wil dat Brad Pitt hem speelt in een eventuele verfilming. Intussen liet Robe Lowe weten ook bezig te zijn met een film over Joe Exotic.

Carole Baskin

Momenteel runnen Carole Baskin en haar echtgenoot Howard nog altijd hun Big Cat Rescue-centrum in Florida. Laatstgenoemde was onlangs te zien in een video, waarin hij uitlegt hoe misleidend Tiger King zou zijn. De docuserie zou zich vooral concentreren op de mishandeling van tijgerwelpjes. De verdwijning van Baskins echtgenoot Don Lewis wordt daarnaast minder respectvol benaderd dan de Baskins vooraf hadden gedacht.

577 Video Howard Baskin uit zijn ongenoegen over docuserie Tiger King

Dillon Passage

Dillon Passage, echtgenoot van Joe, geeft regelmatig updates via zijn Instagram-pagina. Niet alleen over het onrecht dat zijn liefde is aangedaan, maar ook over zijn dagelijkse leven in isolatie.

John Finlay

Net als Baskin is ook John Finlay niet blij met de documentaireserie. Om geruchten over zijn relatie met Joe én zijn werk in de GW Zoo te weerleggen heeft hij de Facebook-pagina The Truth About John Finlay opgericht. Hij werkt tegenwoordig als lasser en zijn gebit lijkt ook onder handen te zijn genomen.

Jeff Lowe

Deze oud-zakenpartner van Joe Exotic nam de GW Zoo over en is van plan deze om te dopen tot Oklahoma Zoo. De dieren moeten komende zomer worden verplaatst naar een nieuw terrein. Onbekend is nog wat er met het oorspronkelijke terrein gaat gebeuren. In een recent interview met David Spade vertelt de ondernemer dat de documentaire voor extra klandizie heeft gezorgd. Intussen maakt hij zich wel zorgen over de latere financiën, omdat het onderhoud van de dieren veel geld kost.

Doc Antle

In een inmiddels verwijderd Instagram-bericht liet Kevin Antle, beter bekend als Doc Antle, weten dat hij Tiger King geen documentaire vindt. De serie zou sensatiezoekerij zijn en mensen hebben betaald om hun medewerking te verlenen. Intussen laat Antle ook regelmatig via sociale media blijken hoe hij over Baskin en de verdwijning van haar vorige echtgenoot denkt. "Vrolijk Pasen, Carole heeft gedaan."

Joshua Dial

In de jaren na zijn werk als Exotics politieke campagnemanager, had Joshua Dial het moeilijk. De pijn van alles wat hij meemaakte in de dierentuin, droeg hij nog lang met zich mee. Inmiddels gaat het beter: hij is verloofd en heeft zijn werk als campagneleider weer opgepakt.

Saff Saffery

In de serie wordt deze trouwe werknemer (tevens slachtoffer van een tijgeraanval) geïntroduceerd als Kelci Saffery, maar die naam klopt inmiddels niet meer. Saffery is een transgenderpersoon en heeft zijn voornaam daarom veranderd naar Saff. Inmiddels is hij verhuisd van Oklahoma naar Californië. De oud-dierenverzorger zegt geen contact meer te hebben met zijn ex-collega's van de GW Zoo.