De poppodia blijven voorlopig nog wel even dicht. Daarom zetten verschillende artiesten livestreams op zodat het publiek toch nog kan genieten van hun muziek. Deze week zijn optredens van onder anderen The Killers en Nielson te zien.

Nielson

Nederlandse artiesten zoals Nielson, Miss Montreal, Akwasi, Rob Dekay en Diggy Dex geven de komende tijd in samenwerking met bierbrouwer Grolsch live optredens vanuit hun favoriete horecazaken. Singer-songwriter Nielson, bekend van hits als Sexy Als Ik Dans en Beauty & De Brains, trapt deze reeks af met een optreden in Het Magazijn in Dordrecht.

Wanneer: woensdag 15 april, vanaf 20.30 uur

Hier is de livestream te zien

Video Nielson met 'Sexy als ik dans' in Heineken Music Hall

Empty Concertgebouw Sessions: Iris Hond

Normaal gesproken wordt er iedere woensdagmiddag een gratis toegankelijk concert georganiseerd in het Concertgebouw in Amsterdam. In plaats daarvan zijn er nu de Empty Concertgebouw Sessions, waarbij een artiest een optreden geeft in de lege zaal. Op 15 april is het de beurt aan pianiste Iris Hond. Zij speelt muziek van componist Ludovico Einaudi.

Wanneer: woensdag 15 april, vanaf 12.30 uur

Hier is het concert te zien

The Killers

The Killers geven aankomend weekend een online optreden met aansluitend een Q&A. Dit doen zij op hun Instagram-account. De band bracht vorige maand hun nieuwe single The Man uit en in mei volgt hun nieuwste album Imploding The Mirage. De band roept fans alvast op om vragen in te sturen voor de livestream.

Wanneer: zaterdag 18 april, vanaf 21.00 uur

Hier is de livestream te zien

259 Video Bekijk hier Human van The Killers

Ella Henderson

Voor de livestream van Ella Henderson moet je vroeg uit de veren, want door het tijdverschil met de Verenigde Staten begint dit al om 7.00 uur (Nederlandse tijd). De This Is Real-zangeres treedt op met een Live At Home-stream van de Amerikaanse hitlijst Billboard.

Wanneer: woensdag 15 april, van 7.00 tot 10.00 uur

Hier is de livestream te zien

Ben Gibbard (Death Cab for Cutie)

Frontman Ben Gibbard van de Amerikaanse indierockband Death Cab for Cutie livestreamt iedere week een thuisconcert vanuit huis. Bij ieder nummer geeft hij uitleg over het verhaal achter de muziek. Omdat Gibbard zijn concerten vanuit Californië uitzendt, komen ze in Nederland pas 's nachts online, maar ze zijn ook allemaal op YouTube terug te kijken.

Wanneer: in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 april, vanaf 1.00 uur

Hier is de livestream te zien

Oproep