Iedere week beantwoordt Edwin de Vaal (47), huisarts in Nijmegen, een veelgestelde of opvallende vraag uit zijn praktijk. Deze week is dat: wat betekent isolatie voor de conditie van ouderen? En hoe blijf je fit?

Veel ouderen blijven met de coronacrisis binnen. Kan dat kwaad?

"Veel ouderen zijn inderdaad bang voor besmetting en gaan om die reden niet naar buiten. Dat zouden ze eigenlijk wel moeten doen. Ten eerste kan het gewoon. Mits je 1,5 meter afstand houdt en je handen goed wast als je weer thuis bent. Maar bovenal moet je naar buiten, omdat je lichamelijk snel achteruitgaat als je niet beweegt. Zeker als je de zeventig bent gepasseerd."

“De conditie en balans lijden eronder als we minder bewegen. Dat verhoogt bij oudere mensen het risico op vallen.” Huisarts Edwin de Vaal

Wat gebeurt er dan met je lichaam?

"Rust roest, zeggen ze. Dat gaat zeker op voor je botten en spieren. Die blijven alleen sterk als je ze regelmatig gebruikt. Dat geldt voor jonge mensen, maar voor ouderen des te meer. Ouderen raken sneller spiermassa kwijt. En spierkracht die je kwijt bent, krijg je niet meer zo snel terug."

"Ook de conditie en balans lijden eronder als we minder bewegen. Dat verhoogt bij oudere mensen het risico op vallen en daarmee op het breken van bijvoorbeeld een heup of pols."

Hoe kun je toch blijven bewegen?

"Ten eerste door gewoon naar buiten te gaan. Niemand zegt dat dat niet mag. Houd wel 1,5 meter afstand en als je dingen aanraakt in de openbare ruimte, zoals een trapleuning of liftknop, zorg er dan voor dat je daarna niet aan je neus, mond of ogen komt voordat je thuis je handen hebt gewassen. Maak twee keer per dag een ommetje van een half uur, ook als je een rollator of wandelstok gebruikt."

“Ga terwijl je je tandenpoetst één minuut op het ene been en één minuut op het andere been staan.” Huisarts Edwin de Vaal

Kunnen we thuis iets doen?

"Thuis moet je niet alleen maar op de bank blijven zitten. Sta vaak op en loop door het huis. Doe kniebuigingen of doe mee met Olga Commandeur in Nederland in Beweging."

"Je balans kun je trainen tijdens het tandenpoetsen. Ga terwijl je je tanden poetst één minuut op het ene been en één minuut op het andere been staan, in het begin houd je je vast aan de wastafel. Dan oefen je de balans in je voet, je enkel en je hele been én lijf. Heel goed om zo het risico op vallen te verkleinen."

En als ik niet meer zo goed kan bewegen?

"Dan is het zéker zaak om de mobiliteit en conditie die je nog hebt te behouden. Oefen bijvoorbeeld op de trap in het trappenhuis. Houd je vast aan de leuning. Eerst één trede op en af en als dat lukt een tweede. Met elke dag een stapje meer kun je misschien zelfs kracht opbouwen. Wel telkens goed je handen wassen als je weer thuis bent natuurlijk."