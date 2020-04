Netflix voegt niet alleen veel titels toe: er verdwijnen ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide iedere dinsdag weten welke titels binnenkort worden verwijderd.

De laatste week is ingegaan voor Pompeii, de historische rampenfilm met rollen voor Kit Harington en Emily Browning. Ook de actiefilm Hardcore Henry is binnenkort niet meer op Netflix te zien. De serie Pretty Little Liars verdwijnt iets later deze maand, maar met in totaal zeven seizoenen is er voor liefhebbers wellicht werk aan de winkel. Bekijk hieronder het meest recente overzicht.

14 april:

Band of Robbers

Ben 10

Classic Ben 10

Harriet the Spy: Blog Wars

Hearts Beat Loud

Over the Garden Wall

Pompeii

The Powerpuff Girls

Prescription Thugs

Professor Marston and the Wonder Women

Sundown



Video Spectaculaire trailer Hardcore Henry



16 april:

Josie



18 april:

Hardcore Henry

23 april:

Pretty Little Liars

30 april:

American Experience: The Circus

Ken Burns: Prohibition

Ken Burns: The War