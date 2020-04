Het aanbod van Videoland is onlangs verder uitgebreid. NU.nl maakt in samenwerking met Superguide een overzicht van de meest in het oog springende titels.

Series

Ex on the Beach: Double Dutch - Seizoen 6

Het nieuwe seizoen van dit realityprogramma ging eerder deze maand van start op MTV. In deze reeks van Ex on the Beach: Double Dutch reist een groep jongeren af naar Thailand om elkaar beter te leren kennen. Kwaadwillende exen liggen echter op de loer.

Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector

The Bone Collector, van thrillerschrijver Jeffery Deaver, werd in 1999 al verfilmd met Denzel Washington en Angelina Jolie in de hoofdrollen. Deze nieuwe serie vertelt grofweg hetzelfde verhaal en put daarnaast uit andere delen uit Deavers Lincoln Rhyme-reeks. Rhyme is een detective die verlamd raakt tijdens de jacht op de wrede seriemoordenaar The Bone Collector. De jonge agent Amelia Sachs denkt de misdadiger op het spoor te zijn en schakelt de expertise van Rhyme in.

NCIS: Los Angeles - Seizoen 10

De geheimagenten van de Naval Crime Investigation Service krijgen het aan de stok met terroristen, drugskartels en de Russische maffia. NCIS: Los Angeles begint op Videoland aan het tiende seizoen, maar daarmee is het einde nog niet in zicht. Het elfde seizoen loopt op dit moment in de Verenigde Staten.

Films

Shrek

Onlangs verwijderd van Netflix, maar nu te zien op Videoland. De Oscar-winnende animatiecomedy Shrek gaat over een groen monster dat het liefst ongestoord in zijn stinkmoeras woont. Dat wordt hem echter onmogelijk gemaakt wanneer alle sprookjesfiguren naar zijn omgeving worden verbannen. Bijgestaan door een praatziek ezeltje, gaat Shrek op reis om verhaal te halen bij de boosaardige Lord Farquaad. Shrek kreeg later nog drie vervolgen en een spin-off. Inmiddels liggen er plannen voor een 'reboot' van de reeks.

Creed

Sylvester Stallone keert in dit boksdrama terug als vechtlegende Rocky Balboa, hoewel hij ditmaal een bijrol heeft. Creed (2015) gaat over Adonis Johnson (Michael B. Jordan), de zoon van Rocky's boksrivaal Apollo Creed. Het bokstalent heeft slechte herinneringen aan zijn vader, die zijn zwangere moeder verliet, maar blijkt in Balboa een geschikte coach te vinden. Creed werd geregisseerd door Ryan Coogler, inmiddels vooral bekend door Black Panther.

