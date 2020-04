Once Upon a Time In... Hollywood van regisseur Quentin Tarantino staat vanaf maandag op Netflix. De film met Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie in de hoofdrollen werd dit jaar voor meerdere Oscars genomineerd, inclusief die voor de beste film.

Leonardo DiCaprio en Brad Pitt als beste vrienden

Once Upon a Time In... Hollywood gaat over het leven in de filmstad in 1969. DiCaprio speelt de aan lagerwal geraakte B-acteur Rick Dalton. Daltons beste vriend Cliff Booth (Pitt) is stuntman en tevens zijn privéchauffeur. Samen houden ze elkaar staande in een Hollywood dat snel aan het veranderen is, maar ook duistere geheimen herbergt.

Margot Robbie als Sharon Tate

Robbie speelt Sharon Tate, de actrice die in 1969 werd vermoord door volgelingen van sekteleider Charles Manson. De sekte speelt ook een rol in Tarantino's film, maar de regisseur weet er een verrassende twist aan te geven.

Pitt won Oscar voor beste mannelijke bijrol

Zoals je van de Kill Bill- en Pulp Fiction-regisseur kunt verwachten, is iedere scène van Once Upon a Time In... Hollywood prachtig gefilmd en weet Tarantino van de banaalste dialogen een spektakel te maken. De drie belangrijkste rollen in de film werden geprezen.

Pitt ging er in februari vandoor met de Oscar voor beste mannelijke bijrol. Daarna kondigde de acteur een pauze aan.

Er is ook kritiek op Once Upon a Time In... Hollywood, want de dochter van de in 1973 overleden acteur Bruce Lee vindt dat haar vader respectloos wordt neergezet in de film.

