In samenwerking met Superguide besteedt NU.nl aandacht aan de romantische filmkomedie Soof.

Sophie (afgekort Soof, gespeeld door Lies Visschedijk) worstelt met haar leven nu ze de veertig nadert. Haar cateringbedrijf loopt moeilijk en haar drie kinderen en man Kasper (Fedja van Huêt) houden weinig rekening met haar.

Dan ontmoet Sophie tijdens een etentje choreograaf Jim (Dan Karaty). Haar fascinatie voor Jim gaat zelfs zover dat Soof in een tweestrijd belandt: is Jim haar toekomst of moet ze trouw blijven aan Kasper?

Soof werd tv-serie en krijgt derde film

Soof was in 2013 een groot succes in de Nederlandse bioscoop en kreeg een paar jaar later een filmvervolg en een televisieserie. De film Soof 3 wordt in de loop van 2020 verwacht.

In het derde filmdeel speelt ook Elise Schaap, bekend van het satirische programma TV Kantine. Schaap is verder te zien in de Netflix-serie Undercover, waar we later dit jaar een tweede seizoen van kunnen verwachten.

Vanavond start Soof om 20.30 uur op RTL 8.