Een van de grootste uitdagingen van zo weinig mogelijk de deur uitgaan en zoveel mogelijk thuisblijven, is bezig blijven. Zowel fysiek als mentaal. Met deze speciale speurtochten krijg je een dosis lichaamsbeweging en zet je tegelijkertijd je hersenen aan het werk.

Online 'escaperoom'

Toen werd aangekondigd dat alle horecazaken dicht moesten en iedereen 1,5 meter afstand van elkaar moet houden, staken achttien escaperoomeigenaren in een WhatsApp-groep de koppen bij elkaar. De escaperooms moesten dicht, omdat die de 1,5 meter afstand tussen bezoekers niet konden garanderen. Daarom ontwierpen de ondernemers het online spel De Verloren Herinnering, een verhaal over 75 jaar vrijheid in Nederland.

Het verhaal begint met twee vrienden die op de zolder van hun nieuwe huis een mysterieuze houten kist vol foto's en andere voorwerpen vinden. Het duurt zo'n vier tot tien uur om het spel uit te spelen. Bij iedere puzzel die de spelers oplossen, komen ze iets verder in het verhaal.

“We hebben het spel zo ontworpen dat je er een heel weekend zoet mee bent” Wilco Hoogeveen, escaperoomeigenaar

Het verhaal ontvouwt zich niet alleen op een computerscherm, maar deels ook 'in het echt'. Spelers moeten bijvoorbeeld een telefoonnummer bellen of papier vouwen om bij de ontknoping te komen. "We hebben het zo ontworpen dat je er een heel weekend zoet mee bent", zegt Hoogeveen.

Hoogeveen vertelt dat het aantal aanmeldingen veel harder is gestegen dan de ontwerpers verwachtten. De Verloren Herinnering heeft nu 25.000 spelers, van wie bijna 2.000 het einde van het spel hebben gehaald. De winnaars ontvangen een kortingscode waarmee ze naar een escaperoom kunnen zodra die weer open zijn.

Geocachen

Geocaching is een speurtocht waarbij je met behulp van de navigatiefunctie op je telefoon naar verstopte 'schatten' in de omgeving zoekt. Door heel Nederland liggen zo'n 33.000 kistjes, koektrommels en bakjes verstopt met daarin een logboek waar mensen hun naam in schrijven als ze die 'cache' hebben gevonden.

Mark Wolters (28) uit Overijssel pakte het geocachen twee weken geleden op. "Ik hoorde erover van een vriend van me. Het netflixen kwam me op een gegeven moment de neus uit, dus toen ben ik dit maar gaan proberen", zegt hij. Hij heeft inmiddels zo'n 45 verborgen pakketjes gevonden.

Op zijn telefoon ziet hij de coördinaten van de plek waar de kistjes verborgen liggen. Die kunnen onder raamkozijnen geplakt zitten, onder bruggetjes of in een gat in de muur. "Soms moet je er een stukje voor klimmen. Dan moet je er wel voor zorgen dat niemand je ziet", zegt Wolters.

Hij raadt aan alleen op speurtocht te gaan in je eigen omgeving en zonder andere mensen erbij. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben nu veel natuurgebieden afgesloten voor publiek. "Het is echt meer om je vaste rondje om de kerk wat afwisselender te maken", zegt hij.

Puzzeltocht door de stad

Het Katwijkse IT-bedrijf Belduna biedt op zijn website 29 gratis wandelroutes met quizvragen aan. Je hebt alleen een pen, een notitieblok en de vragen nodig.

De antwoorden op de vragen vind je langs de wandelroute. Bijvoorbeeld op opschriften boven gebouwen, op informatieborden of in gedenkplaten. De puzzeltochten zijn 2 tot 6 kilometer lang en daarom goed op te lossen tijden het halen van een frisse neus.