Nu we elkaar even niet meer fysiek kunnen ontmoeten, is het aantal online contactmomenten ontzettend toegenomen. Ook wordt er veel online besteld en is de ouderwetse post weer in trek. Diverse ondernemers hebben initiatieven bedacht om een ander (of jezelf) een hart onder de riem te steken. Een overzicht.

Zeg het met asperges

Door de sluiting van de horeca zitten aspergeboeren en -leveranciers zonder afzet. En dat terwijl het aspergeseizoen net is begonnen. Zonde, vond Van Essen Catering. Daarom besloot het familiebedrijf uit Amersfoort zelf verse maaltijden met Hollandse asperges te gaan maken. Die kun je voorzien van een persoonlijke boodschap en door heel Nederland laten bezorgen. Je kunt kiezen uit asperges met boerenham, zalm en portobello's. De maaltijden kosten inclusief verzending 17,50 euro.

Aspergeboeren zijn blij dat ze hun asperges kwijt kunnen. (Foto: 123RF)

Online wijnproeverij

Esther Groenewoud organiseert normaal gesproken wijnproeverijen voor groepen. Door de huidige maatregelen is dat helaas niet meer mogelijk. Daarom besloot ze wijnproeverijen op afstand aan te bieden. Speciaal voor vrienden, familieleden en collega's die elkaar missen. "De online proeverij vindt plaats via videobellen. Alle deelnemers bestellen van tevoren op mijn site een vriendenbox. Op een afgesproken tijdstip bel ik iedereen in en geef ik in twintig minuten een online proeverij, waarin ik uitleg hoe je wijn proeft en meer vertel over de wijnen die de deelnemers drinken." Een vriendenbox kost inclusief verzending 30,45 euro per huishouden en bevat twee wijnen, aromawielen en scorekaarten.

Koken als een chef onder muzikale begeleiding

Olijfoliemerk Neolea biedt de Chefs Box aan met daarin de ingrediënten voor drie recepten voor twee personen. Het gaat om een pasta, een pizza en een focaccia. De ontvanger van de box krijgt op de dag van de bestelling een unieke toegangscode en informatie om in te loggen op een thuisconcert. Elke week geeft een andere artiest een thuisconcert. Deze week zingt Tommy Ebben liedjes van Bob Dylan. Een Chefs Box met livestreamconcert kost inclusief verzendkosten 42,50 euro.

Bloemetje voor de zorg

Het ging Ilse ( de dochter van een voormalige rozenkweker) en Raphael Nouwen aan het hart dat zoveel mooie bloemen op dit moment worden vernietigd. Daarom besloten ze samen met bloemenkwekers en crowdfundingplatform Get a Crowd een actie op te zetten om zorgverleners een hart onder de riem te steken en zoveel mogelijk bloemenkwekers te helpen. Op Bloemetjevoordezorg.nl doneer je voor 6 euro een bosje bloemen aan de zorg.

Brievenbusbrownies

Via Brownies per Post kun je een pakketje samenstellen met verschillende browniesoorten. Vervolgens schrijf je een persoonlijke boodschap voor de ontvanger. Brievenbusbrownies blijken in deze tijd extra populair. "Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in deze tijd van coronamaatregelen elkaar met brownies een hart onder de riem steken. Om aan de grote vraag te voldoen, bakken we tijdelijk alleen onze populairste soorten", schrijft Brownies per Post op de website. Een doosje met twee soorten brownies (twaalf stuks in totaal) inclusief verzending kost 22,90 euro.

Brownies met noten en cranberry's. (Foto: Brownies Per Post)

Geef een lied

Normaal gesproken zingt zangeres Merel van Geest rond deze tijd in concertzalen de aria Aus Liebe uit de Matthäus-Passion of een stuk uit de Johannes-Passion. "Nu zit ik net als vele anderen thuis. Maar toch wil ik graag zingen en de muziek bij de mensen krijgen", vertelt Merel. "Voor 25 euro zing ik een lied, aria, musicalnummer of psalm met een persoonlijke boodschap in en doneer daarvan 5 euro aan de voedselbank. Zo helpen we elkaar door deze moeilijke tijden."