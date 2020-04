Goede Vrijdag en Pasen worden de eerste officiële feestdagen in Nederland die zonder activiteiten, evenementen of andere uitjes worden gevierd. Mark Rutte drukte iedereen dinsdag op het hart Pasen thuis te vieren. Hoe kun je het paasweekend toch nog zo leuk mogelijk maken?

Bestel een paasontbijt of paasbrunch

Verschillende restaurants en hotels bieden een speciaal paasontbijt aan dat je tijdens Pasen kunt afhalen. Zo vermijd je de drukte in de supermarkt en ondersteun je tegelijkertijd de lokale horeca.

Zo'n menu afhalen kan bijvoorbeeld bij de Apeldoornse lunchroom Sillies. "Vorig jaar organiseerden we een grote paasbrunch, maar dit jaar kan dat natuurlijk niet in het restaurant", zegt medewerkster Luna. "Maar we kregen via Facebook zoveel vragen van klanten, dat we toch besloten een menu te maken."

Het brunchpakket bevat onder meer broodjes met ham en kaas, gerookte zalm, rundercarpaccio, een pasteitje met stoofvlees, eieren en minimuffins. "Het loopt heel goed, we hebben al dertig bestellingen", vertelt Luna.

Breng het eten bij elkaar langs

Helaas is het door de overheidsmaatregelen niet mogelijk om met de hele familie bij elkaar te komen. Wel kun je de paasbrunch met elkaar afstemmen en via een videoverbinding toch op elkaars feest zijn.

“Iedereen verzorgt een deel van de paasbrunch en brengt het bij elkaar langs.” Marieke Smit

De familie van de 27-jarige Marieke Smit uit Rotterdam pakt het anders aan. "Wij wonen allemaal redelijk bij elkaar in de buurt en hebben afgesproken dat iedereen een deel van de paasbrunch verzorgt en bij elkaar langsbrengt", zegt ze. "Dus één persoon gaat langs ieder huis met vleeswaren, de ander met broodjes en een ander met hardgekookte eieren. Zo wordt het toch nog iets dat we samen delen."

Ga op paaseierenjacht

Na de berenjacht, waarbij mensen een beer achter het raam zetten, is er op verschillende plekken in Nederland nu ook een paaseierenjacht. Mensen hangen dan een groot paasei achter hun raam, soms met een mandje chocolade-eitjes erbij.

In Schalkwijk besloot carnavalsvereniging De Platneuzen zo'n paaseierenjacht te organiseren. Kinderen kunnen hier van 10 tot en met 13 april naar vijftien van zulke eieren zoeken. Op ieder paasei staat een letter. "Met die letter vormen ze een zinnetje en dan krijgen ze een prijsje", vertelt Ina Berlang van De Platneuzen. "Dan hebben de kinderen weer wat leuks te doen."

Stel een uitje naar de bouwmarkt nog maar even uit

Van oudsher zijn de tuincentra, bouwmarkten en meubelboulevards populaire uitjes voor Tweede Paasdag. Je kunt hier komend weekend nog steeds heen, maar erg feestelijk is het niet. Alle paasacties en activiteiten zijn geannuleerd en er mag maar één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlakte naar binnen. Het devies is om met slechts één persoon per huishouden naar de winkel te komen en alleen voor gerichte aankopen.

"Normaliter komen mensen met familie of vrienden een kop koffie drinken op het terras. Daar is nu even geen sprake van", zei een woordvoerder van Tuinbranche Nederland in een eerder interview met NU.nl.