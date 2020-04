Nu alle sportscholen en verenigingen gesloten zijn, kan het een uitdaging zijn om thuis fit te blijven. Gelukkig zijn er online een heleboel initiatieven te vinden die hierbij helpen. Van sportschoollessen voor thuis tot online voetbaltrainingen en yoga via een livestream. Een overzicht.

Elke dag een voetbaltraining

Yassin is voetbaltrainer en kreeg de afgelopen weken veel WhatsAppjes van voetballers met de vraag 'Hoe blijf ik nou fit?'. Daarom besloot hij een Instagram-account over voetbaltrainingen te starten. "Daar plaats ik op dinsdag, donderdag en zondag allerlei voetbaloefeningen", vertelt hij in zijn introductievideo. "De focus ligt op voetbalinhoudelijke spelvormen, waarbij reactievermogen, versnellingsvermogen en sprintsnelheid aan bod komen." Yassin hoopt dat iedereen door zijn oefeningen fit en actief blijft en direct weer het veld op kan wanneer dat weer mogelijk is.

Mindfulnessoefeningen

Juist nu hebben veel mensen last van stress, angst en piekeren. Het doen van mindfulnessoefeningen kan uitkomst bieden om mentaal fit te worden en blijven. Suzan van MindfulCentrum biedt vijftien gratis mindfulnessoefeningen aan, die je helpen aan meer innerlijke rust door te vertragen, de balans te herstellen en meer in het hier en nu te leven.

HIIT-training in de ochtend

Op de website van Lienke de Jong vind je High Intensity Interval Trainingen (HIIT) van vijf, zeven en twaalf minuten. Hiermee train je bijvoorbeeld je buikspieren, onderlichaam, armen of benen. "Dit zijn mijn favoriete trainingen", aldus Lienke. "Lekker kort knallen en intens zweten. Ideaal voor de ochtenden. Ik adviseer minimaal 3 HIIT-trainingen per week voor optimaal resultaat." Op haar Instagram-pagina plaatst Lienke iedere ochtend een motiverende post.

CrossFit vanuit huis

Ook alle CrossFitboxen hebben hun deuren moeten sluiten. Dat weerhoudt fanatieke CrossFitters er niet van om thuis verder te sporten. Diverse CrossFitboxen uit het hele land helpen daarbij door Workouts Of the Day (WOD's) beschikbaar te stellen voor hun achterban, zoals het Groningse CrossFit Noord. Wie thuis geen kettlebel of gewichten heeft om de oefeningen mee te doen, kan ook een zwaar gevulde rugzak gebruiken. CrossFitbox Team Victrix uit Alkmaar plaatste op YouTube een speciale Corona WOD.

118 Video Bekijk hier een van de workouts van Vitrix

Diverse sportschoollessen voor thuis

Met een OneFit-lidmaatschap krijg je normaal gesproken toegang tot een heleboel sportscholen in de grote steden. Omdat die scholen nu gesloten zijn, is OneFit gestart met de YouTube-serie Working Out From Home, waar inmiddels al twaalf sportvideo's van zijn. Van loopscholing en een coretraining, tot een FireFlow- en Barre-les.

Beweegoefeningen voor ouderen met Olga Commandeur

Nu veel ouderen thuis zitten, is sportief bewegen moeilijker geworden. Daarom werpt Olga Commandeur van Omroep MAX zich op tot personal trainer voor thuiszittende vijftigplussers. Elke dag geeft ze nieuwe oefeningen, motivatie en tips om ook thuis aan je conditie te werken. Olga: "Kijk naast de oefeningen van Nederland in beweging ook thuis wat je hebt om fit te blijven. Bijvoorbeeld de trap, traplopen is hartstikke goed voor je spieren, benen, je houding en je conditie."

Online livestream yoga- en meditatielessen

Bij De Nieuwe Yogaschool kun je via online livestreams uiteenlopende soorten yoga- en meditatielessen volgen, zoals vinyasa Flow, Yin Yoga, Ashtanga Yoga en 'live sitting and sharing'. De lessen verlopen via videobeldienst Zoom en kosten vijf euro per stuk. Ook is het mogelijk om een weekabonnement aan te schaffen, waarmee je onbeperkt livestreamlessen kunt volgen. De Nieuwe Yogaschool geeft op haar website een paar belangrijke tips voor online thuisyoga: "Kies een plek uit in je huis waar je genoeg ruimte hebt. Ook niet onbelangrijk: zorg ervoor dat het device waarop je kijkt opgeladen is of met de stekker in het stopcontact zit."