Het ziet ernaar uit dat we in Nederland voorlopig nog niet op een kampeervakantie kunnen. Vakantieparken houden hun deuren gesloten en op de campings die wel open zijn, mag het toiletblok niet open. Maar kamperen kan met wat creativiteit ook in de achtertuin of in de woonkamer.

Wie uitkeek naar een midweek kamperen op Terschelling of op de Veluwe in de meivakantie, kan zich er maar beter op voorbereiden dat de trip niet doorgaat. Premier Mark Rutte maakte deze week tijdens een persconferentie duidelijk dat het niet de bedoeling is dat Nederlanders tijdens de komende vakantie massaal de campings en vakantieparken opzoeken. "Als je het mij nu zou vragen, zou ik zeggen: boek niet", zei hij.

Veel locaties, zoals RCN Vakantieparken of de kampeerterreinen van Staatsbosbeheer blijven dan ook (gedeeltelijk) gesloten. Sommige campings zijn wel open, maar houden de toiletblokken tot 1 juni dicht.

Het vrijbuitersleven oproepen in de achtertuin

Als gevolg van de opgeschorte of uitgestelde vakantieplannen, is het bij kampeerwinkels ook erg rustig. Grote tenten worden nauwelijks nog verkocht. Maar opvallend genoeg verkopen kleine tentjes, hangmatten, slaapmatten, parasols en kinderslaapzakken juist wel, zegt Jonica Hoff van Karsten Tenten. "Mensen zijn op zoek naar dingen die ze om het huis kunnen doen", zegt ze. "Ze zetten een tentje op in de tuin om toch nog een beetje een vakantiegevoel op te roepen."

“Soms is alleen het geluid van de rits al genoeg om je op vakantie te wanen.” Karin Horstman, trendwatcher

Trendwatcher Karin Horstman van I love kamperen volgt de kampeerbranche nauw en voorziet dat meer kampeerliefhebbers een tent in hun eigen tuin gaan opzetten zodra het zonnetje gaat schijnen. "Een tent heeft voor veel mensen een magisch effect", zegt ze. "Soms is het alleen het geluid van de rits al genoeg om je op vakantie te wanen. Je hoort ineens de vogels van dichtbij en je staat met je voeten in het natte gras. Die kampeerervaringen kun je ook heel makkelijk in je eigen tuin opdoen."

Tent uitzoeken via videogesprek

De kampeerhal van Karsten Tenten speelt op de vraag in door klanten te laten videobellen met verkopers. Die lopen met hun telefoon door de winkel en gidsen klanten door het assortiment. "Dat werkt heel prikkelend", zegt Hoff.

Voor mensen die ook in hun tuin willen kamperen, adviseert Horstman een opgooitentje dat je snel op kunt zetten en af kunt breken. Campingactiviteiten zoals badmintonnen of marshmallows roosteren maken de tuinkampeertrip helemaal af. "Voor nu is het nog te koud om ook in de tent te slapen. Maar als het straks weer mooi weer is, waarom niet?"

Helemaal gelijk aan de camping is het tuinkamperen natuurlijk niet. Je hebt nog altijd te maken met buren, je werk en boodschappen die gedaan moeten worden. Hoff: "Maar mensen willen gewoon wat hangen in de tuin. Dichter bij echt kamperen dan in de tuin komen we even niet."