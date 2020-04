Kroegen mogen dan dicht zijn, een avondje uit blijkt ook vanuit huis achter de computer te kunnen. De afgelopen weken verschenen er tientallen - zo niet honderden - pubquizzen die via livestreams te volgen zijn. NU.nl sprak twee makers die nieuwe mogelijkheden ontdekken.

"Een groot voordeel is dat we nu met heel veel beeld en geluid kunnen werken", begint Jochem Geerdink van Upbeatles. Samen met Pascal Ninaber maakt hij inmiddels vijftien jaar quizzes voor kroegen, maar online zijn er nog veel meer mogelijkheden. "We kunnen bijvoorbeeld ook via Skype een gast erbij halen, in plaats van dat iemand voor tien minuten helemaal naar ons toe moet komen."

Zo verscheen afgelopen zaterdag cabaretier Roel C. Verburg, die vanuit z'n eigen huiskamer een muzikale vragenronde verzorgde. "Hij speelde het live, dus dan kun je ook niet meer stiekem Shazam gebruiken", vertelt Geerdink. "Hoewel we ons ook weer niet te veel willen laten leiden door mogelijke valsspelers. Daar heb je ook alleen jezelf mee. Je kunt niks winnen, we zorgen gewoon voor twee uur vertier."

Vallen en opstaan

Soms is dat nog even aftasten. YouTube blokkeerde bijvoorbeeld automatisch een stream bij een stukje uit een horrorfilm. Geerdink en Ninaber verkeken zich daarnaast in het begin behoorlijk op het aantal deelnemers. "We lieten ze eerst antwoord geven via Kahoot!, maar dat systeem klapte eruit. Er deden 1.200 mensen mee. Inmiddels lopen de antwoorden via Google Forms, dat werkt een stuk beter."

“We wilden uitzenden vanuit kroegen, maar door overheidsmaatregelen doen we het nu vanuit de woonkamer” Sander Michelsen, quizmaker

Sander Michelsen gaat met zijn collega's van Mr. Bright's Quiz Night nog een stapje verder. De ervaren pubquizmakers werken vanuit een eigen studio, met professionele camera's en speciale software om zo multimediaal mogelijk te kunnen werken. "We waren al eerder van plan om live uit te gaan zenden vanuit kroegen", vertelt Michelsen. "Door de overheidsmaatregelen hebben we dat nu allemaal versneld opgezet in de woonkamer."

Naast uiteenlopende beeld- en geluidsfragmenten, kunnen deelnemers inbellen met een videoverbinding. Michelsen hoopt daarnaast nog met een nieuwstikker te komen waar reacties in verschijnen. "We zijn wel een beetje door schade en schande wijzer geworden", legt de pubquizmaker lachend uit. Want ook het systeem van Mr. Bright bleek niet bestand tegen de grote vraag. "We hebben onze videoprovider opgeschaald naar tienduizend verbindingen en er loopt nu via YouTube een backup mee."

Toen de pubquiz nog gewoon in de pub was. (Foto: Upbeatles)

Deelnemers uit het buitenland

Michelsen, die de studio binnenkort naar een ongebruikte kroeg verplaatst, organiseert iedere zaterdag een Nederlandse quiz en op woensdagen een tweetalige show. "We hebben deelnemers uit Hongarije, Roemenië en Japan", vertelt de maker.

"Heel erg leuk om te zien. Expats die onlangs naar huis moesten, kunnen nu bijvoorbeeld met hun Nederlandse vrienden nog een beetje contact houden. Aan de ene kant heeft de crisis een enorme afstand gecreëerd, maar aan de andere kant is de wereld dankzij internet nu ook kleiner dan ooit."

Ook de makers van Upbeatles, die om de dag een uitzending hebben, trekken kijkers buiten Nederland. "Er zitten mensen in Peru, Curaçao en Suriname", vertelt Geerdink. "Ik mis natuurlijk de interactie met een zaal of kroeg. Maar tegelijkertijd vind ik dit eigenlijk ook wel een uitkomst. Ik zie best gebeuren dat we dit ook blijven doen als alle maatregelen voorbij zijn."

"We worden er steeds handiger in, mensen vinden het leuk en het is lekker ongedwongen", gaat de pubquizmaker verder. "We weten natuurlijk niet of het de komende tijd ook zo populair blijft. Maar ondanks alle onzekerheid hebben we in ieder geval wel iets gevonden om onszelf bezig te houden en tegelijkertijd honderden andere mensen te kunnen vermaken."