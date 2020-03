Mensen in verpleeghuizen zitten alweer bijna een week in isolatie. Hartstikke eenzaam natuurlijk, zo zonder familie. Daarom staan er steeds meer mensen op met ideeën om deze kwetsbare groep een hart onder de riem te steken.

Karlijn Nijkamp (27) uit Nijmegen is normaliter fulltime muzikant. Ze is zangeres en gitarist en speelt al jarenlang op podia. Maar door de maatregelen van het kabinet werden al haar optredens gecanceld en kwam ze werkeloos thuis te zitten. "Toen ik een oproep zag voor muzikanten die wilden spelen bij verzorgingstehuizen, dacht ik: dit mijn kans om iets te doen", zegt Nijkamp.

Inmiddels heeft ze al bij vier verzorgingstehuizen rondom Nijmegen gespeeld en staan er nog meer optredens op de planning. "Bij het ene tehuis stond ik in de binnentuin, bij het andere op de parkeerplaats. Net waar ze plek hebben."

Ze speelt vervolgens 45 minuten. "Er wordt fantastisch gereageerd. Iedereen staat mee te zwaaien, te klappen, duimen op te steken. Ik zie de mensen echt opleven. Dat is heel mooi om te zien."

Het is heel dankbaar werk, vindt Nijkamp. Na afloop kreeg ze berichten van de kinderen van de mensen in de verzorgingstehuizen. "Mijn moeder was helemaal tot tranen toe geroerd, want ze vond het zo mooi", kreeg ze bijvoorbeeld te horen. Nijkamp: "Dat had ik zelf ook wel. Het doet je toch veel als je daar staat."

Speciaal loket geopend

Ook bij de verpleeghuizen van organisatie Careyn staan geregeld artiesten in de tuin, vertelt woordvoerder Steven van Dorst. "We zijn hier echt al een hoop tegengekomen. We hebben zelfs een loket geopend, zoveel aanbiedingen zijn er. Ik heb gehoord dat iemand met een draaiorgel kwam spelen en vanuit stichtingen wordt er eten gebracht. Heel gaaf dat dit in Nederland ontstaat."

De onderneming heeft zelf ook een actie bedacht. Zij printen kleurplaten en geven die aan hun medewerkers mee, zodat hun kinderen die kunnen inkleuren. "Daarna geven zij die weer mee terug, zodat we onze huizen wat meer kleur kunnen geven."

Een spandoek van ADO-supporters bij een verpleeghuis in Rijswijk. (Foto: Patrick Goos)

Plantjes, boeketten en chocola

Bij woonzorgcentrum Florence komen ook veel leuke acties voorbij, vertelt de manager van locatie Steenvoorde in Rijswijk. Vorige week werden er plantjes afgeleverd, eerder deze week kwamen de kwekers van het Westland boeketten langs brengen en gisteren kwamen er chocolaatjes. "Het is bijna niet meer bij te houden. Het is hartverwarmend."

Daarnaast werd er gisteren een groot spandoek opgehangen door de supporters van ADO Den Haag. "Hâh je rustag ahwe. You'll never walk alone", prijkt daar in grote letters op. "Daar werd echt ontzettend goed op gereageerd. Iedereen was enthousiast. Geweldig dat zo'n jonge groep mannen van ADO zoiets doet voor ons allemaal. Iedereen kwam even van zijn kamer af en zei: 'Dit is geweldig.'"

De mensen kunnen het volgens haar goed gebruiken. "Ze missen hun familie heel erg. Die spandoeken zijn een teken dat er aan ze wordt gedacht."

Gekkenhuis met spandoekaanvragen

Patrick Goos is, samen met een aantal ADO-fangroepen, initiatiefnemer van de spandoeken. Hij maakt de doeken normaal gesproken voor wedstrijden, maar dat ligt nu natuurlijk even stil. "Maar momenteel ben ik toch heel druk bezig. Ik maak twee spandoeken per dag, want ik doe er drie uur over om er één te maken."

Het is inmiddels gekkenhuis aan het worden, zegt Goos. "Zo veel aanvragen krijg ik. Er worden spandoeken gehangen bij verzorgingstehuizen, maar binnenkort ook bij de horeca. Overal waar mensen het kunnen gebruiken. En alles wordt uit eigen zak betaald."

