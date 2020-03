Het is voor veel ouders een uitdaging om hun kinderen bezig te houden en te onderwijzen nu ze noodgedwongen thuiszitten. Gelukkig ontstaan er nog dagelijks gratis online initiatieven die helpen het dagprogramma in te vullen.

Freek Vonk geeft les over dieren

Evolutiebioloog en televisiepresentator Freek Vonk ontpopt zich tot 'meester Freek' en geeft sinds de coronacrisis online les over zijn favoriete dieren. Dat doet hij om de paar dagen op zijn eigen YouTube-kanaal, FreekTV. Er zijn al lessen over luiaards, tijgerhaaien en schildpadden. Freek sluit iedere les af met huiswerkopdrachten voor kinderen uit de onder- en bovenbouw. Ingezonden huiswerk toont hij in zijn Instagram-stories.

Freek Vonk. (Foto: BrunoPress)

Thuisgym

Levend Ganzenbord en beweegbingo, maar ook wc-rollenstapelen en sokkenmikken zijn gymspellen waarmee ouders en leraren ervoor kunnen zorgen dat schoolkinderen - ook thuis - fit blijven tijdens de coronacrisis. Voor sommige spellen is het handig om iets uit te printen. Geen printer? Dit bedrijf biedt tijdelijk een gratis printservice.

Voorleesfilmpjes

Op het YouTube-kanaal van webwinkel bol.com lezen bekende kinderidolen boeken voor. Elke dag om 9.00 uur verschijnen er vier video's voor verschillende leeftijdscategorieën. Zo las zangeres Monique Smit kinderen van twee tot vier jaar al voor uit Thuisblijvertjes en vertelde acteur Niek Roozen een verhaal uit Geluk voor kinderen - Feest aan kinderen van acht tot tien jaar. Elke week zijn er nieuwe voorlezers.

Kinderkookles

Bijna iedere dag geeft kookboekenauteur Susan Aretz een kookles voor kinderen op haar Instagram-account. Via de stories kunnen ouders de kookles volgen en ook tegelijkertijd meekoken met hun eigen kind. De recepten zijn eenvoudig en geschikt voor kinderen. Denk aan klassieke aardappelpuree, een chique tosti, gezonde lunchwraps en soep. "Laten we maar het beste maken van deze onwerkelijke situatie met een van de dingen waarvan ik hoop dat het ooit echt een vak op school wordt: voedingseducatie", aldus Aretz.

Toekomstkundelessen

Op de website van het Wereld Natuur Fonds verschijnt wekelijks een nieuwe les Toekomstkunde, waarin kinderen van alles leren over natuur, klimaat, duurzaamheid en wilde dieren aan de hand van actualiteiten. De lessen duren ongeveer een half uur en zijn speciaal voor kinderen uit groep vijf tot en met acht van het basisonderwijs. Op de website staan ook praktische tips om de lessen in te zetten voor thuisonderwijs.

