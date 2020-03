Sinds de coronacrisis schieten nieuwe online initiatieven als paddenstoelen uit de grond. Mogelijk gemaakt door creatieve Nederlanders die het beste maken van de thuisblijfsituatie. Een overzicht.

Virtuele vrijdagmiddagborrel

Susan Aretz, schrijfster van het kookboek Borreltijd, organiseert tijdens de coronacrisis iedere week een online vrijdagmiddagborrel. "In eerste instantie via Instagram", legt ze uit. "Vanaf 17.00 uur zend ik live uit vanuit mijn woonkamer. Iedereen kan meekijken, zwaaien en vragen stellen. En een glaasje wijn, bier of fris meedrinken natuurlijk! Vorige week was de eerste keer. Toen deden er meer dan honderd mensen mee. Ik heb een rondleiding door mijn keuken gegeven en over van alles en nog wat gekletst. Komende vrijdag ga ik ook laten zien hoe je lekkere borrelhapjes maakt."

Prijs: gratis

Hier borrel je mee

Online theaterles voor kinderen

Anneke Chen is opgeleid als theaterdocent en geeft normaal gesproken teambuildingworkshops aan bedrijven. Sinds de coronacrisis geeft ze elke dag om 11.00 uur een online theaterles voor kinderen. "Als kind zou ik de toneellessen het meest hebben gemist als ik niet meer naar school kon gaan." Chens theaterlessen zijn naast interactief en grappig ook pedagogisch verantwoord. "In iedere les zit een leermoment en er is altijd een huiswerkopdracht. Niet alleen kinderen, maar ook ouders zijn enthousiast. Mijn eerste theaterles is meer dan tienduizend keer bekeken. De volgende lessen gaan over pantomime en typetjes."

Prijs: gratis

Hier volg je de theaterlessen

Online workshops over fermenteren en inmaken

Door het coronavirus kan fermentatie-expert 'meneer Wateetons' zijn workshops niet meer op locatie geven. Daarom geeft hij ze nu online, gratis. "In deze gekke tijden moeten we zorgen dat we het goed hebben met elkaar. Mensen vinden het leuk en steken er wat van op, ik vind het leuk om te doen." In de eerste workshop leerde hij het online publiek om kimchi (een soort Koreaanse zuurkool) te maken. "Per keer kunnen er vijfhonderd mensen deelnemen. De komende weken leer ik de deelnemers alles over worst, komboecha en yoghurt maken en ik ga ook een masterclass geven over conserveertechnieken, zoals wecken."

Gefermenteerde groenten in potten. (Foto: 123RF)

Kunsthuiswerk voor kinderen

Toen Liza Slootman symptomen kreeg van het coronavirus, moest ze thuisblijven. "Ik wilde graag iets doen voor anderen", vertelt ze. "Dat werd Planeet Kunst, een Instagram-account waarop ik elke dag een creatieve kunstopdracht voor kinderen plaats. Zo combineer ik mijn achtergrond als theater- en kunstdocent en gastouder." Het account van Liza had binnen een dag ruim duizend volgers en met de eerste opdracht deden veertig mensen mee. "Niet alleen kinderen, ook volwassenen', zegt Slootman. "Ook zij vinden het fijn om even creatief bezig te zijn. Daarnaast helpt het ze om de kinderen bezig te houden en structuur aan te brengen in de dag, omdat ze zelf thuis moeten werken."

Prijs: gratis

Hier leer je over kunst

Online yogales

Maloe Jansen is yogadocente. De komende drie weken biedt ze haar lessen online aan. "Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen in beweging blijft en zich goed voelt, inclusief ikzelf", aldus Maloe. Het volgen van de cursus werkt eenvoudig. "Mensen kunnen zich bij mij aanmelden en krijgen toegang tot een besloten Instagram-account. Hier deel ik korte yogavideo's en tips. Daarnaast stuur ik elke ochtend een mail met een YouTube-video van een nieuwe yogales. Elke les duurt 45 tot 60 minuten. Er doen tot nu toe al bijna 75 mensen mee."