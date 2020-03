In Toverland worden de veiligheidsbeugels van de achtbanen ieder uur gedesinfecteerd en de Efteling zoekt naar een manier om bezoekers bij shows op een grotere afstand van elkaar te houden. Wat voor maatregelen kun je de komende tijd verwachten als je een dagje naar een pretpark gaat?

Efteling: Meer afstand tussen de bezoekers

De Efteling ligt midden in Noord-Brabant, waar er momenteel speciale veiligheidsadviezen van kracht zijn. Toch blijft het park open. Volgens de organisatie en de gemeente Loon op Zand is een sluiting niet noodzakelijk. "Ons park is 80 hectare groot. De gasten zijn verspreid over het hele park en veel in de buitenlucht. Er is voldoende ruimte om afstand te houden", verklaart de Efteling in een persbericht.

Wel bereidt de Efteling parkmaatregelen voor om extra afstand tussen bezoekers te creëren. "Wij weten nog niet hoe dat er concreet uitziet", zegt woordvoerder Laura van den Bos. "Een team zoekt uit waar we maatregelen moeten nemen. Zij nemen daar goed de tijd voor en dat kan ook, want het is nu volgens verwachting rustig in het park."

Tot slot kunnen Brabanders die wegens thuisquarantaine hun overnachting in de Efteling missen, hun verblijf kosteloos omboeken naar een een latere datum.

Toverland: Extra schoonmaakbeurten

Attractiepark Toverland in het Limburgse Sevenum heeft de hygiëneprotocollen aangescherpt om besmettingen te voorkomen, vertelt woordvoerder Tessa Maessen. "Dat betekent dat we oppervlaktes die vaak worden gebruikt extra vaak en extra goed schoonmaken. Denk aan toiletten, beugels van attracties en deurklinken." Zo worden de veiligheidsstangen in de achtbanen ieder uur schoongemaakt.

Voor de gasten in het park gelden geen speciale maatregelen. "Wij vragen niet actief iets van onze bezoekers. Maar op een moment dat zij vragen hebben over het virus, vertellen we wel open over wat we ertegen doen", zegt Maessen.

De veiligheidsbeugels van de achtbanen worden voorlopig extra goed gepoetst. (Foto: Toverland)

Plopsa Indoor Coevorden: Minder bezoekers tegelijk

Het Belgische Plopsa Group, eigenaar van zeven themaparken in Europa, brengt tijdelijk het maximale aantal bezoekers in hun parken terug van 3.500 naar 950.

Plopsa Group-directeur Steve van den Kerkhof verwacht dat de parkgasten in Coevorden hier de komende tijd weinig van zullen merken. "Het hoogseizoen is nog niet van start gegaan, de bezoekersaantallen van onze indoorparken overstijgen in deze tijd van het jaar zelden de grens van duizend personen die op hetzelfde moment binnen zijn."

Duinrell en het Tikibad: Geen maatregelen

In het Wassenaarse Duinrell en Tikibad zijn geen speciale maatregelen van kracht. Woordvoerder Lisanne Sas vertelt dat er geen grote evenementen op de agenda staan in het park of in het zwemparadijs. "We zijn gewoon open deze maand. De medewerkers volgen alle adviezen van het RIVM op en we houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten", aldus Sas.

Madurodam: Volg advies RIVM op

In het Haagse Madurodam wordt het personeel en de bezoekers verzocht om de adviezen van het RIVM op te volgen. Het park stelt desinfectiemiddel beschikbaar en houdt zieke werknemers thuis. Het coronavirus weerhoudt bezoekers tot nu toe niet van een dagje Madurodam, vertelt woordvoerder Marianna Aalders. "We hebben wel een paar annuleringen, maar die staan niet in verhouding tot de annuleringen bij het Rijksmuseum of het Anne Frank Huis", zegt ze.

Plaswijckpark: Geen maatregelen

Het Plaswijckpark in Rotterdam heeft zowel een indoorspeeltuin als een groot buitengedeelte. Omdat het park voor het grootste gedeelte uit buitenattracties bestaat, ziet het bestuur geen noodzaak voor grote maatregelen. Woordvoerder Esther Duijnisveld: "Het park is qua grootte vergelijkbaar met de Efteling. Over die oppervlakte kunnen we de bezoekers nu goed verspreiden."

Wel houdt het park de ontwikkelingen in de gaten. "Als het advies van het RIVM strenger wordt, gaan we meteen schakelen. Tot die tijd houden we de algemene richtlijnen aan: hoest in je elleboog, meld het meteen als je ziek bent", aldus Duijnisveld.

