Er is dit weekend weer van alles te doen in Rotterdam. Ga naar het Rotterdamse Boekenbal of discoboulen bij Mooie Boules.

Peter Pan met Pannenkoeken (2-12 jaar) - Toneelvakschool Garage

Ga voor een dag vol muziek, theater en pannenkoeken naar de voorstelling Peter Pan van de studenten van de Toneel Vakschool Rotterdam. Rotterdamse puberjongen Peter Pan, Tinkel Bel, Wendie en haar zusjes gaan op een muzikaal avontuur naar Nimmerland. Vooraf aan de voorstelling zijn er pannenkoeken.

Waar: TVR Toneelgarage, Dunantstraat 14c

Wanneer: tot en met zondag 22 maart, van 13.30 tot 15.00 uur

Prijs: 7,50 euro, inclusief pannenkoeken

Meer informatie

Het Rotterdamse Boekenbal: Rebellen en Dwarsdenkers - Arminius

Niet alleen genodigden kunnen dit jaar naar het Rotterdamse Boekenbal. De vijfde editie is voor iedereen toegankelijk en staat in het teken van de Boekenweek: rebellen en dwarsdenkers. Met optredens van onder anderen MEROL, Henk van Straaten, Edna Azulay en Raoul de Jong.

Waar: Arminius, Museumpark 3

Wanneer: vrijdag 13 maart, vanaf 20.30 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Kidstown (4-8 jaar) - Museum Rotterdam

In een deel van het Museum Rotterdam kan dit weekend worden gebouwd, gespeeld en gekleurd. Kinderen tussen de vier en acht jaar kunnen er fantasiegebouwen maken in Bouwstad of hun droomhuis inrichten in het Poppenhuis. Inspiratie kan worden opgedaan in het Poppenhuis Bisschop uit de collectie van Museum Rotterdam.

Waar: Museum Rotterdam, Rodezand 26

Wanneer: vrijdag 13 tot en met zondag 15 maart, van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: volwassenen 9 euro, kinderen onder 17 jaar gratis

Meer informatie

Jonge bezoekers van Kidstown. (Foto: Desiree Schippers)

Open Mic Night Rotterdam - Hostel ROOM

Hostel ROOM organiseert een open mic voor alle muziekstijlen en spoken word. Gitaristen, folkzangers, rockers en singer-songwriters van alle niveaus kunnen hun talent laten zien in de foyer. Treed op of neem gewoon een drankje en kom luisteren.

Waar: Hostel Room, Van Vollenhovenstraat 62

Wanneer: vrijdag 13 maart, vanaf 21.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Disco Boulen op zolder - Mooie Boules Rotterdam

Sinds kort heeft Mooie Boules zijn zolderkamer geopend. Daar kun je deze vrijdag terecht voor een vrijdagmiddagborrel en vanaf 21.00 uur een feestje met dj's. Jeu-de-boulen kan tot 22.00 uur. Ook kun je er tafeltennissen, karaoken of airhockey spelen.

Waar: Mooie Boules, Vijverhofstraat 45

Wanneer: vrijdag 13 maart, vanaf 19.00 uur

Prijs: gratis entree tot 22.00 uur

Meer informatie

De Eiland Tekenclub (5+) - Buitenplaats Brienenoord

Elke maand neemt een beeldend kunstenaar deelnemers aan de tekenclub mee in zijn of haar stijl. Iedereen vanaf vijf jaar is welkom. Ook ouders mogen meedoen. Ondertussen is de bar open en aansluitend is er soep met brood voor wie wil. Deze editie wordt de tekenclub gegeven door Johan Kleinjan.

Waar: Buitenplaats Brienenoord, Van Brienenoord 5

Wanneer: zondag 15 maart, van 15.00 tot 17.00 uur

Prijs: 10 euro, inclusief materiaal

Meer informatie en aanmelden

Literair evenement Frontaal: Dwarsdenkers - WORM Rotterdam

Op zondag kun je onderuitgezakt luisteren naar verschillende schrijvers. Deze zondag staan schrijvers Mounir Samuel, Levina van Winden, Vincent Niks en anderen op het podium. De middag wordt gevuld met vreemde, ontroerende en grappige voordrachten.

Waar: WORM Rotterdam, Boomgaardsstraat 71

Wanneer: zondag 15 maart, vanaf 14.30 uur

Prijs: 7,50 euro

Meer informatie

Oproep