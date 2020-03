Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Bezoek een koffiefestival in de Westergas of speel mee met een pubquiz waarvan de opbrengsten naar het Prinses Máxima Centrum gaan. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.

Olifantje op Komst - ARTIS

De Aziatische olifantenkoe Thong Tai uit ARTIS is drachtig. Donderdagavond vertellen dierenarts Martine van Zijll Langhout, olifantenverzorger Peter Bleesing en ARTIS-bioloog Charlotte Vermeulen alles wat er te vertellen is over zwangerschap bij olifanten.

Waar: ARTIS, Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: donderdag 12 maart van 20.00 tot 21.15 uur

Prijs: entree 12,50 euro

Video Voor vierde keer in geschiedenis olifant in Artis geboren

De Grote Pupquiz - Melkweg

Pubquizfanaten krijgen donderdag tijdens De Grote Pubquiz in de Melkweg de kans om zich te meten met zo'n zeventig andere teams. Er staan grote prijzen op het spel en de avond wordt aangekleed met live muziek. De opbrengst van het evenement komt ten goede aan het Prinses Máxima Centrum, waar kinderen met kanker behandeld worden.

Waar: Melkweg, Lijnbaansgracht 234a

Wanneer: donderdag 12 maart van 19.00 tot 22.00 uur

Prijs: deelname 27,41 euro

The Amsterdam Coffee Festival - Westergas

Liefhebbers van koffie kunnen vrijdag eigenlijk geen verstek laten gaan tijdens The Amsterdam Coffee Festival in de Westergas. Op het programma staan gratis proeverijen, interactieve workshops, lekker eten en live muziek. Tijdens de internationale koffiewedstrijd Roast Masters vechten branders uit wie de beste koffie maakt.

Waar: Westergas, Pazzanistraat 33

Wanneer: vrijdag 13 maart, van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: entree 15 euro

Een barista schenkt koffie uit op het festival. (Foto: Amsterdam Coffee Festival)

Science and Cocktails: Unraveling the History of the Milky Way - Paradiso Noord (Tolhuistuin)

Wie zegt dat wetenschap en ontspanning niet samengaan, heeft het mis. Tijdens Science and Cocktails duiken wetenschappers in een relaxte omgeving in de mysteries van de melkweg. Leer wat, drink een cocktail en heb vooral plezier. Wild Organ & Drums speelt live muziek.

Waar: Paradiso Noord (Tolhuistuin), IJpromenade 2

Wanneer: vrijdag 13 maart van 19.30 tot 23.00 uur

Prijs: entree 12,50 euro

Terug Naar Toen - Oliva

Feest vrijdag tijdens Terug Naar Toen in Oliva op het Rembrandtplein op muziek van vroeger. In drie verschillende zalen draaien dj's muziek uit de jaren negentig en nul. Zing mee met nummers van Britney Spears en Christina Aguilera en schud de heupen op muziek van Shakira en K-Liber.

Waar: Oliva, Rembrandtplein 17

Wanneer: vrijdag 13 maart van 23.00 tot 5.00 uur

Prijs: entree 14 euro

Dance for Down Under - Lofi

Lofi organiseert het evenement Dance for Down Under om geld in te zamelen voor de gemeenschappen die het zwaarst hebben geleden onder de enorme bosbranden in Australië. De avond begint met een veiling en vanaf middernacht barst het feest los met muziek in de genres house, techno en disco.

Waar: Lofi, Oudezijds Voorburgwal 260

Wanneer: zaterdag 14 maart van 19.30 tot 5.00 uur

Prijs: entree 16,90 euro

