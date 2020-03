Van coureurs die door de stad rijden tot de winst van Niki Lauda in 1985: badplaats Zandvoort, op 3 mei weer terug op de Formule 1-kalender, is een plek vol racehistorie en persoonlijke herinneringen. Het Zandvoorts Museum duikt vanaf vrijdag in het sportverleden, met fotografie, filmbeelden en verzamelobjecten.

In de tentoonstelling Magic Moments worden bezoekers meegenomen door de racegeschiedenis van Zandvoort. De stratenraces in 1939, de opening van het circuit in 1948, de eerste wereldbekerwedstrijd in 1952; alles is vastgelegd op beeld. Ook het onlangs vernieuwde circuit wordt uitgelicht.

Directeur Hilly Jansen begint bij een serie foto's uit de jaren zestig en zeventig, waarop racewagens in de straten van Zandvoort te zien zijn. Destijds werden de brullende bakken nog dwars door het dorp naar de garage gereden. "Zoiets is tegenwoordig ondenkbaar", vertelt de museumdirecteur. "Alles is strak beveiligd, je komt niet meer in de buurt."

Vroeger kon er nog rustig een sigaretje worden gerookt terwijl een racetank werd bijgevuld. Fotografen stonden intussen in de berm van het circuit, boven op de actie. "Niet te vergelijken met de wereld van vandaag", vertelt Jansen. "Zelfs voor doorgewinterde F1-kenners zijn dat soort dingen nog grappig om voorbij te zien komen."

Verzamelingen van racefans

Het Zandvoorts Museum heeft zelf dankbaar gebruikgemaakt van zulke liefhebbers. Zoals met de collectie van een fanaat die bij alle Nederlandse Grand Prix-races aanwezig was. Hij maakte niet alleen foto's, maar kreeg ook handtekeningen van rivalen Niki Lauda en James Hunt. In een vitrine liggen zeldzame stickers en speldjes, naast een zak drop die maar kort te verkrijgen was. De naam 'Gestrande Verstappertjes' werd in 1997 niet bepaald gewaardeerd door Jos Verstappen.

Verderop in de expositieruimte staan klassieke trapauto's op een podium te glimmen. Vroeger kinderspeelgoed, tegenwoordig dure verzamelobjecten. In de volgende ruimte is een vitrine ingericht met historische modelwagentjes. Allemaal racetypes die iets met de geschiedenis van Zandvoort te maken hebben, inclusief modellen die demonstraties gaven in 1939.

In de ruimte met legendarische momenten is onder meer te zien hoe de Thaise prins Bira de titel van 1948 pakt.

Brullend motorgeluid

Er is veel te zien en te lezen in Magic Moments, zo ook in de ruimte met legendarische momenten op het circuit. Maar geluid is in de racewereld minstens zo belangrijk. Dus is er een aparte ruimte voor een film met de hoogtepunten uit de Grand Prix tussen 1948 en 1985. Brullende motoren klinken door een speciaal surroundsysteem, bij een projectie van 6,5 meter breed.

Op de eerste verdieping worden alle winnaars in Zandvoort nog eens op een rij gezet, opnieuw voorzien van filmbeelden, om het verhaal compleet te maken. Aan de muur langs de trap worden racelegendes als Jim Clark geëerd. "Hij zette de meeste titels in Zandvoort op z'n naam", vertelt Jansen. "Alleen over hem zou je al een tentoonstelling kunnen maken."

"We zitten een beetje met een luxeprobleem", geeft de museumdirecteur met een lach toe. "Ik kan lang niet alles ophangen wat ik te leen heb gekregen. We werken ook aan een idee met 3D-fotografie van klassieke auto's. Dat zou dan iets voor volgend jaar zijn."

Magic Moments is tot en met 17 mei te zien. In 2021 en 2022 komt de expositie rond de start van de Grand Prix weer terug.