Er is dit weekend weer genoeg te doen in Haarlem: in de bibliotheek vindt een speurtocht plaats, vrijwilligers kunnen hun handen uit de mouwen steken in de Haarlemmer Kweektuin en Ajuma in Zandvoort houdt een openingsfeest.

NLdoet - Haarlemmer Kweektuin

Op vrijdag 13 maart kun je bij de Haarlemmer Kweektuin terecht voor NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Er zijn grote en kleinere klussen te doen. Zo worden in de fruittuin bomen geplant, worden wilgen geknot, goten uitgeschept en borden gelakt. De inloop is vanaf 9.30 uur en om 12.30 uur is er een verzorgde lunch.

Waar: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9

Wanneer: vrijdag 13 maart, 9.30 tot 14.00 uur

Prijs: gratis entree, vooraf aanmelden

Meer informatie

Vrijwilligers helpen bij de Haarlemmer Kweektuin. (Foto: Haarlemmer Kweektuin)

Speurtocht in de bieb - Bibliotheek Centrum

Aan de hand van het nieuwe kinderboek Sleutels, dat een echte agent gaat overhandigen aan de schrijfster, vindt er op vrijdagmiddag een speurtocht door de bibliotheek plaats. Kinderen gaan trappen op en af langs geheime plekken, horen verhalen van vroeger en speuren naar sporen. De beste detective kan het boek winnen.

Waar: Bibliotheek Haarlem Centrum, Gasthuisstraat 32

Wanneer: vrijdag 13 maart, 16.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree, vooraf reserveren

Meer informatie

Openingsfeest - Ajuma

Het Aziatische restaurant Ajuma opent op zaterdag 14 maart haar deuren voor het nieuwe strandseizoen en viert dit met een openingsfeest. Deze avond kan er kennis worden gemaakt met de nieuwe kaart. De muziek wordt verzorgd door onder anderen Bram Wijsman en Eva Adamidis.

Waar: Ajuma, Boulevard Barnaart 24

Wanneer: zaterdag 14 maart, 18.00 tot 23.30 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Live op zondag: Ska Fé - Het Veerkwartier

Ska Fé treedt deze zondag op in Het Veerkwartier op. De band is in 2012 opgericht door Eugene Eggermont als een 'old skool' akoestische skaband. Al snel trok de band andere enthousiaste muzikanten aan die in een echte skaband wilden spelen. Ska Fé zorgt met hun vrolijke blazers voor een feestelijke middag aan de Veerplas.

Waar: Het Veerkwartier, A. Hofmanweg 62

Wanneer: zondag 15 maart, 16.00 tot 18.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Muziekquiz - Polo Bar

Op zondagmiddag kun je je muziekkennis testen bij de Muziekquiz in de Polo Bar. Een team bestaat uit maximaal vijf deelnemers, aanmelden kan via het Facebook-evenement en de winnaars ontvangen een leuke prijs. De quiz gaat 16.30 uur van start, in de pauze wordt er bittergarnituur geserveerd.

Waar: Polo Bar, Langeveerstraat 9

Wanneer: zondag 15 maart, 16.00 tot 20.00 uur

Prijs: 15 euro per team

Meer informatie

Vlooienmarkt - SportPlaza Groenendaal

Breng deze zondag een bezoekje aan de vlooienmarkt in SportPlaza Groenendaal in Heemstede. Particulieren verkopen hier tweedehandsspullen zoals speelgoed, kleding, meubels, curiosa, boeken en nog veel meer. Bij deze drukbezochte vlooienmarkt is de entree voor kinderen tot en met elf jaar gratis.

Waar: SportPlaza Groenendaal, Heemstede

Wanneer: zondag 15 maart, 9.30 tot 16.00 uur

Prijs: 2,50 euro

Meer informatie

Oproep