Er is komend weekend weer genoeg te doen in Groningen. In het Groninger Museum opent een tentoonstelling over 75 jaar bevrijding in Groningen en fans van James Bond kunnen in het Forum kijken naar Bondfilms. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Frits borrelt bij FC Groningen

Frits is een vrijdagmiddagborrel die door het hele land op bijzondere plekken wordt gehouden. Dit keer wordt er geborreld in het stadion van FC Groningen. Verwacht lekkere muziek en dito hapjes en drankjes.

Waar: Hitachi Capital Mobility Stadion, Boumaboulevard 41

Wanneer: vrijdag 13 maart van 18.00 tot 23.55 uur

Prijs: 15,50 euro

Meer informatie en tickets

Filmavond: De Bond-klassiekers - Forum Groningen

De première van de nieuwe James Bond-film is uitgesteld, maar in Groningen hoeven de fans niet te treuren: het Forum draait de komende weken zes films over de Britse superspion. Zaterdag kijk je naar Skyfall (2012) en zondag naar Dr. No (1962), de allereerste Bond-film.

Waar: Forum Groningen, Nieuwe Markt 1

Wanneer: 14 en 15 maart

Prijs: 10,50 euro

Meer informatie

Openingsdag tentoontelling En tóch staat de Martini - Groninger Museum

En tóch staat de Martini is een tentoonstelling over 75 jaar bevrijding in Groningen. Tijdens de openingsdag kan iedereen gratis naar binnen. Er worden rondleidingen gegeven, er is muziek en poëzie en een gids neemt een groep mee voor een themawandeling door de stad.

Waar: Groninger Museum, Museumeiland 1

Wanneer: zaterdag 14 maart van 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

De Grote Markt na de strijd in april 1945. (Foto Groninger Museum)

Sunny Salsa Sunday - De Prael

Dansschool Cariño organiseert een salsafeest in de nieuwe Brouwerij de Prael. Bij mooi weer wordt er buiten op het terras gedanst. Ook mensen die geen salsa dansen zijn welkom voor een hapje en een drankje.

Waar: De Prael, Boterdiep 75

Wanneer: zondag 15 maart van 15.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Wolkin met Verse Aarde - De Wolkenfabriek

Iedere zondag kookt er een andere cateraar in het gebouw van de voormalige Suikerfabriek. Voor een zachte prijs kun je aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd. Zondag bereiden de chefs van restaurant Verse Aarde uit Glimmen een veganistisch menu.

Waar: De Wolkenfabriek, Energieweg 10

Wanneer: zondag 15 maart van 15.00 tot 22.00 uur

Prijs: gratis entree

Meer informatie

Oproep