Tenminste tien Nederlandse artiesten treden de komende week op in de Ziggo Dome tijdens de achtste editie van Holland zingt Hazes. Net zoals de voorgaande edities is de concertreeks van 2020 helemaal uitverkocht. Waarom blijven de concerten en de muziek van Hazes zo populair?

"Tijdens Holland zingt Hazes sta je eigenlijk gewoon in een heel grote kroeg", zegt Barry Paf, radio-dj bij 100% NL. Hij verzorgt het voorprogramma van het muzikale evenement. "Je ziet grote groepen mensen vooraan staan, soms met zo'n typische hoed van Hazes op, die alle nummers meezingen."

In 2013 vond de eerste Hazes-concertreeks plaats. Toen betraden onder meer Martijn Fisher, Trijntje Oosterhuis, Willeke Alberti, Berget Lewis, Ben Saunders en Roxeanne en André Hazes Jr. het podium. Een grote variatie aan zangers en zangeressen, die voor een paar avonden van hun eigen muziekgenre afstapten om het repertoire van Hazes ten gehore te brengen.

Muziek die alle sociale klassen overstijgt

"Hazes tilde het levenslied naar een hoger niveau", zegt Paf. "Dat genre spreekt vaak een bepaalde groep mensen aan, maar Hazes had een waanzinnige stem en muzikaal bereik. Loop een willekeurige kroeg in op een zaterdagavond en je hoort Hazes. Dat is al zo sinds de jaren tachtig."

“Iedereen heeft eigen herinneringen aan nummers van André Hazes” Emile Wennekes, hoogleraar Muziekwetenschap

Volgens hoogleraar muziekwetenschap Emile Wennekes van de Universiteit Utrecht overstijgt de muziek van Hazes alle sociale lagen en klassen. "Of je nu als schilder op een steiger aan het werk bent, of je staat als docent college te geven: iedereen heeft eigen herinneringen aan de muziek van André Hazes."

Hazes blonk uit in drie elementen, zegt Wennekes. "Hij schreef teksten waar iedereen wel iets in herkende en wat bij iedereen een associatie opriep. Die zette hij op syllabische wijze geraffineerd op vaak bestaande muziek: iedere lettergreep krijgt een eigen noot. En die pasten weer uitstekend bij de afwisselingen tussen mineur en majeur en modulaties van de ene toonsoort naar de ander. Denk aan Bloed, Zweet en Tranen of Zij Gelooft in Mij.

Duet met een hologram

Tijdens Holland zingt Hazes is de volkszanger in geestelijke gestalte aanwezig. Vorig jaar zong André Hazes Jr. samen met een hologram van zijn vader het nummer Kleine Jongen en dit jaar doet Roxeanne hetzelfde met Sorry. "Dat geeft een eerlijk gevoel van authenticiteit, waardoor je wordt meegezogen in de beleving", zegt Wennekes. "Je staat met 15.000 mensen te zingen en te hossen in de grootste kroeg van Nederland."

"Tijdens het concert ervaar je een enorme saamhorigheid", zegt Paf. "Net als toen Wij Houden van Oranje uitkwam tijdens het EK. Het zijn krachtige nummer die altijd relevant blijven. Als ik ook naar het publiek kijk, dan zie ik oude en jonge mensen, die alles kunnen meezingen. Iedere nieuwe generatie ontdekt zijn liedjes opnieuw."